닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
오피니언 연재

[시사용어] 관계성 범죄·외로운 늑대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260506010001078

글자크기

닫기

 

승인 : 2026. 05. 06. 17:41

◇관계성 범죄

관계성 범죄는 가해자와 피해자 사이에 일정한 인간관계가 존재하는 범죄를 뜻합니다. 단순 우발 범행이나 불특정 다수를 상대로 한 범죄와 달리, 가족·연인·지인·직장동료·학교 선후배 등 기존 관계에서 갈등이나 원한 지배·통제 욕구가 범행으로 이어지는 경우를 말합니다.

최근 경찰에서는 관계성 범죄를 '묻지마 범죄'와 대비되는 개념으로 사용합니다. 특히 교제 폭력·스토킹 사건이 강력범죄로 번지는 사례가 늘면서 관계성 범죄에 대한 대응이 주목받고 있습니다.

◇외로운 늑대

외로운 늑대는 조직이나 공범 없이 혼자 범행을 준비·실행하는 사람을 뜻합니다. 본래 정보·대테러 분야에서 조직의 직접 지시 없이 개인이 혼자 극단화돼 범행을 저지르는 유형을 뜻합니다.

최근에는 온라인 커뮤니티나 SNS 등을 통해 혼자 극단적 사상이나 분노를 키운 뒤 단독 범행을 저지르는 유형을 일컫습니다. 주로 이상 동기 범죄 유형에서 두드러집니다. 2023년 서현역 칼부림 사건이 대표적입니다.

다만 학계와 수사기관에서는 이 표현을 조심해서 쓰는 분위기입니다. '늑대' 같은 표현이 범죄자를 영웅화할 수 있다는 지적이 나오기 때문입니다.

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기