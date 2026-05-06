전력거래소 김성진 체제 출범…VPP·분산전력 확대 속도

김성진 “중앙 통제기관 아닌 에너지 플랫폼 돼야”

“유연성 자원 보상체계 반드시 구축” 강조

마이크로그리드·VPP 기반 전력망 전환 추진

전력거래소 조직 혁신·전문인력 확보 추진

[사진 3] 전력거래소, 김성진 신임 이사장 취임식 개최_260506(송부) 0 김성진 한국전력거래소 신임 이사장이 6일 나주 본사에서 취임식을 진행하고 임직원들과 악수를 하고 있다./한국전력거래소

[사진 2] 전력거래소, 김성진 신임 이사장 취임식 개최_260506(송부) 0 김성진 한국전력거래소 신임 이사장이 6일 나주 본사에서 취임사를 하고 있다./한국전력거래소

한국전력거래소가 약 1년간 이어진 직무대행 체제를 마무리하고 김성진 신임 이사장 체제로 돌입했다. 인공지능(AI) 확산과 재생에너지 확대, 분산형 전력체계 전환 등 에너지 대전환이 본격화되면서 전력시장 운영기관인 전력거래소 역할도 커지는 분위기다. 김 이사장은 "전력거래소는 중앙 통제 기관이 아닌 지역 에너지 생태계를 연결하는 플랫폼으로 변화해야 한다"며 전력시장 혁신 의지를 드러냈다.6일 전력거래소에 따르면 김 이사장은 취임사를 통해 안정적 전력수급체계 구축과 에너지 대전환 시대 전력시장 혁신, 지산지소형 분산전력시스템 구축, 지역별 요금제 도입, 전문인재 확보 등 다섯 가지 사항을 핵심 과제로 제시했다. 특히 태양광과 풍력 등 재생에너지 비중이 빠르게 증가하면서 안정적 전력공급 여건도 과거보다 더 복잡해지고 있다는 것이 김 이사장 판단이다.그는 "연중 전 시간대에 걸쳐 재생에너지와 기존 전원이 조화를 이루는 안정적 전력수급 체계를 구축하겠다"며 "정밀한 수요·공급 예측 체계를 고도화하고 실시간 계통 운영 능력을 강화해 비상 상황 대응체계를 더욱 정교하게 만들겠다"고 강조했다. 어떤 상황에서도 전력시스템이 흔들리지 않도록 하는 것이 전력거래소의 첫 번째 사명이라고 설명했다.전력시장 혁신 부분 관련해선 "유연성 자원이 제대로 보상받는 전력시장을 반드시 구축하겠다"며 "에너지저장장치(ESS)와 수요관리(DR), 전기차 등 다양한 자원이 참여할 수 있도록 보조서비스 시장을 확대하고 실시간 시장 운영체계를 단계적으로 도입하겠다"고 밝혔다. 전기를 생산하는 자원뿐 아니라 저장·수요조절 기능까지 시장 안에서 보상받는 구조를 만들겠다는 구상이다.전력거래소는 연내 ESS와 전기차 배터리 등 소규모 유연자원을 가상발전소(VPP) 사업자가 묶어 전력시장에 참여시키는 '유연자원 입찰제도' 도입을 추진 중이다. 이 사항은 기후에너지환경부의 올해 지능형전력망 시행계획에도 이 같은 계획이 포함돼 있다. 이는 현재 전력거래소가 제주 지역에서 운영 중인 VPP 기반 재생에너지 입찰제도와 재생에너지 준중앙 급전운영 제도와는 별개로, 분산형 유연자원까지 시장 참여 범위를 확대하려는 취지로 풀이된다.전력거래소 관계자는 "향후 확장형 VPP(xVPP) 구현을 위해 현재 전력시장에 참여하지 못하고 있는 소규모 유연자원을 중개사업자가 집합해 시장에 참여시키는 제도"라며 "세부 운영 방안은 아직 설계 단계"라고 설명했다. VPP는 ESS와 전기차(EV) 배터리 등 분산된 전력자원을 하나의 발전소처럼 통합 운영하는 시스템을 말한다.업계에서는 향후 유연자원 VPP 시장이 활성화될 경우 재생에너지 확대에 따른 전력망 변동성과 계통 불안정 대응 능력도 높아질 것으로 보고 있다. 김 이사장이 "전력거래소는 중앙 통제 기관이 아닌 지역 에너지 생태계를 연결하는 플랫폼으로 변화해야 한다"고 밝힌 것도 분산형 전력시장 확대를 염두에 둔 발언으로 풀이된다.아울러 김 이사장은 전력거래소를 최고의 에너지 전문 인재가 모이는 조직으로 만들겠다며 AI와 데이터, 계통 분야 전문 인재를 적극적으로 확보하겠다며 조직문화 혁신도 예고했다.한편 김 이사장은 산업통상부와 공공기관 등에서 35년간 에너지 등 어려 정책을 기획·집행해온 관료 출신이다. 행정고시 33회 합격 후 산업통상부 대변인과 한국디스플레이산업협회 상근부회장, 광주미래차모빌리티진흥원 원장 등을 역임했다.