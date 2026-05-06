닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사건·사고

8개월 아들 리모컨으로 폭행해 숨지게 한 친모…경찰, ‘아동학대살해’ 적용

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260506010001200

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 05. 06. 18:20

병원서 두개골 골절 소견 듣고도 귀가…친부도 방임 혐의 입건
2026041401000781900041221
경기남부경찰청. /아시아투데이DB
생후 8개월 된 아들을 폭행해 숨지게 한 30대 친모에게 경찰이 아동학대살해 혐의를 적용했다. 경찰은 친모가 반복된 폭행으로 아이가 숨질 수 있다는 점을 예상했다고 보고 기존 아동학대치사 혐의를 살해 혐의로 변경했다.

경기남부경찰청 여성청소년범죄수사계는 6일 피해 아동의 친모 A씨에 대한 혐의를 아동학대치사죄에서 아동학대살해죄로 변경했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 경기도 시흥시 자택에서 생후 8개월 된 아들의 머리를 TV 리모컨 등으로 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 피해 아동은 지난달 14일 경기도 부천시의 한 병원 응급실에서 치료를 받던 중 숨졌다.

경찰은 당초 A씨를 아동학대치사 혐의로 입건해 수사해 왔다. 그러나 추가 조사 과정에서 A씨가 지속적으로 아이를 폭행했고, 이로 인해 사망에 이를 수 있다는 점을 인식했을 가능성이 있다고 판단했다.

아동학대치사죄는 살해 의도 없이 학대 행위로 아동을 숨지게 한 경우 적용된다. 반면 아동학대살해죄는 살해 의도가 있거나, 사망 가능성을 인식하고도 범행을 이어간 '미필적 고의'가 인정될 때 적용된다.

경찰 관계자는 "진술 등으로 볼 때 수차례의 지속적인 폭행으로 인해 자녀가 사망할 것을 예상했던 것으로 보인다"고 설명했다.

A씨는 폭행 당일 다친 아들을 데리고 부천시의 한 병원을 찾은 것으로 조사됐다. 당시 의료진은 피해 아동에게 두개골 골절 등 심각한 머리 손상이 있다는 소견을 냈지만, A씨는 아이를 입원시키지 않고 귀가한 것으로 파악됐다.

이후 사흘 뒤 피해 아동이 의식을 잃자 A씨는 다시 병원을 찾았다. 그러나 아이는 치료를 받던 중 수 시간 만에 숨졌다.

경찰은 수사 과정에서 A씨의 신체적 학대와 방임 등 추가 혐의도 확인했다.

경찰은 친부에 대해서도 아동복지법 위반 혐의를 적용해 입건했다. 친부가 A씨의 아동학대 범죄를 알면서도 방임했고, 의료진의 입원 치료 권유를 거부한 뒤 아이를 퇴원시킨 것으로 판단한 것이다.

경찰은 A씨 부부를 상대로 구체적인 학대 경위와 추가 범행 여부 등을 계속 조사하고 있다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기