[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 1일

용띠

40년 문서 운과 재물 운이 좋아지려고 한다.

52년 막혔던 문서 운과 금전 운이 풀린다. 64년 여행길에 귀인에게 도움을 받는다.

76년 운수가 좋을 때 매매를 추진한다.

88년 마음이 느긋해지니 이익이 생긴다.

00년 밝은 서광 비추니 일이 잘 풀린다.