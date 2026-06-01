[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 1일

쥐띠
36년 음식을 급하게 먹지 않는다.
48년 계단이나 비탈길을 조심해야 한다.
60년 행사로 인해 분주한 날이다.
72년 마음을 진정시키니 우울함이 사라진다.
84년 다투게 되니 가급 적 시비를 피해야 한다.
96년 짜증을 내지 않으니 소원이 이뤄진다.
소띠
37년 일이 지연되어 힘들어진다.
49년 금전 운이 풀린다.
61년 마음이 따뜻한 사람을 만난다.
73년 여행 계획을 다시 확인한다.
85년 아무리 급해도 서두르지 말아야 한다.
97년 잔치가 시작되니 즐거움이 가득한 날이다.
범띠
38년 다툼이 생기니 일찍 귀가한다.
50년 집안에 평온함이 찾아온다.
62년 직접 실천하니 좋은 소식이 생긴다.
74년 남은 일을 더 열심히 해야 한다.
86년 참는 만큼 이득을 얻는다.
98년 전화기를 차에 놓고 내리기 전에 한 번 더 살펴본다.
토끼띠
39년 남의 일에 관여하면 근심이 생긴다.
51년 소원을 성취한다.
63년 짜증이 나도 조금만 참는다.
75년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
87년 운이 좋을 때 열심히 최선을 다한다.
99년 일이 뜻대로 잘 되니 의기양양하다.
용띠
40년 문서 운과 재물 운이 좋아지려고 한다.
52년 막혔던 문서 운과 금전 운이 풀린다. 64년 여행길에 귀인에게 도움을 받는다.
76년 운수가 좋을 때 매매를 추진한다.
88년 마음이 느긋해지니 이익이 생긴다.
00년 밝은 서광 비추니 일이 잘 풀린다.
뱀띠
41년 운수대통하니 집안이 화목해진다.
53년 힘든 상황에서 지인의 도움을 받는다.
65년 좋은 일이 생기려고 하니 열심히 움직인다.
77년 어려움 속에서도 다시 일어나는 운수다.
89년 일이 잘 되려고 하니 마음을 비운다.
01년 욕심내지 말고 열심히 최선을 다한다.
말띠
42년 짜증과 성내지 않으니 마음이 편안해진다.
54년 식구도 늘고 재물도 풍족해진다.
66년 쉽게 얻은 재물은 금방 사라진다.
78년 운수대통하니 신수가 좋아진다.
90년 일이 생각지 않게 꼬이는 날이다.
02년 마침내 소원을 성취한다.
양띠
43년 바라던 소원을 성취하는 날이다.
55년 문서 운이 대길해진다.
67년 문서 매매계약이 오후쯤 생긴다.
79년 귀인이 찾아와 도움을 준다.
91년 여유가 생기는 날이다.
03년 뜻대로 이뤄지니 최선을 다한다.
원숭이띠
32년 바라던 소원을 성취한다.
44년 계획한 일들이 원점으로 돌아간다.
56년 오래된 문서로 기쁨을 얻는다.
68년 근심이 사라지니 의기양양하다.
80년 운이 불안해 원망을 듣게 된다.
92년 지인에게 도움을 받아 소망을 성취한다.
닭띠
33년 마음이 행복하고 여유롭다.
45년 송사에 휘말리지 않도록 조심한다. 57년 운수대통하여 최고의 기분을 만끽한다.
69년 신수가 대길하다.
81년 따뜻한 정을 주고받는다.
93년 힘든 일을 친인척의 도움을 받아 해결된다.
개띠
34년 불길한 운이 사라지니 의기양양하다.
46년 남의 일에 간섭하지 않는다.
58년 힘든 상황에서도 마음을 달랜다.
70년 주위 사람들의 협력으로 근심이 사라진다.
82년 일은 많으나 마무리가 되지 않는다.
94년 오늘따라 고민이 많아진다.
돼지띠
35년 기쁨이 넘쳐나는 하루다.
47년 귀인이 도움으로 재물을 얻는다.
59년 체력을 단련하니 몸이 좋아진다.
71년 밤늦도록 밖에 있지 않도록 한다.
83년 친인척을 만나 반가운 소식을 듣는다.
95년 걱정과 근심이 사라지니 대길함이 찾아온다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장