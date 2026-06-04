[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 4일

쥐띠
36년 받는 운이 좋은 날이니 얼굴 활짝 피어오른다.
48년 기다리던 소식을 들으니 기쁘다.
60년 운이 약하니 때를 기다려야 한다.
72년 예상치 못한 이익을 얻는 날이다.
84년 문서매매로 재물을 얻는다.
96년 깊은 뜻을 이루니 운수대통한다.
소띠
37년 소원을 성취한다.
49년 오전보다 오후가 더 대길하다.
61년 매매가 성사되니 스트레스가 사라진다.
73년 근심이 생기니 여행은 미룬다.
85년 재물 운이 찾아오니 금상첨화다.
97년 귀인이 집안으로 들어오는 운수다.
범띠
38년 소망하던 일이 저녁 늦게 이루어진다.
50년 마침내 소원을 성취하는 날이다.
62년 염려하던 일이 순조롭게 진행된다.
74년 건강 운이 약해지니 여행을 미룬다.
86년 서두르지 말고 여유를 가진다.
98년 힘든 고비를 넘긴다.
토끼띠
39년 힘만 들고 되는 일이 별로 없다.
51년 오후부터 금전과 문서 운이 대길해진다.
63년 신수가 좋아지는 시기다.
75년 불평불만이 사라지니 금상첨화다.
87년 소원을 성취하는 날이다.
99년 힘들어도 꼭 필요한 운은 따라준다.
용띠
40년 금전 운이 풀리니 태평해진다.
52년 적은 재물도 감사하게 생각한다.
64년 귀인의 도움이 커지는 날이다.
76년 뜻밖의 일로 고민이 해결된다.
88년 여행 중에는 항상 소지품을 잘 챙긴다.
00년 짜증을 내지 말아야 한다.
뱀띠
41년 문서매매와 관련한 소식이 들려온다.
53년 뜻밖의 재물을 얻는다.
65년 노래 실력을 마음껏 발휘한다.
77년 몸을 각별히 챙기니 더욱 건강해진다.
89년 지인들의 관심을 한 몸에 받는다.
01년 반가운 소식을 듣게 된다.
말띠
42년 일이 뜻하는 대로 이루어진다.
54년 밝은 햇살이 집안을 비춘다.
66년 바라던 일을 비로소 이루게 된다. 78년 중요한 목표를 성실하게 달성해나간다. 90년 최선을 다해 노력한다.
02년 마음이 불편하니 행동에 신경 쓴다.
양띠
43년 남의 일에 간섭하지 않는 것이 좋다.
55년 좋은 기회가 찾아오는 날이다.
67년 건강 운이 활짝 열린다.
79년 금전 문제가 풀리지 않는다.
91년 구설수가 사라지니 의기양양한 하루다.
03년 마침내 소원을 성취한다.
원숭이띠
32년 몸과 마음이 편안한 날이다.
44년 구설수가 사라지니 마음이 편해진다. 56년 시비와 다툼으로 구설수가 들어온다.
68년 행운이 따르니 성공한다.
80년 기다리던 운이 빨리 찾아온다.
92년 근심이 생길 운이니 조심해야 한다.
닭띠
33년 꿈자리가 좋지 않으니 여행 계획을 수정한다.
45년 서북 방향에서 귀인을 만난다.
57년 중요한 결정은 신중히 생각한다.
69년 금전 소식을 듣는다.
81년 최선을 다해 기회를 잡는다.
93년 서두르지 말고 지켜보아야 한다.
개띠
34년 침착하게 대처해야 큰 손해를 안 본다.
46년 금전적 어려움이 서서히 해결된다.
58년 어렵던 일이 속 시원히 풀린다.
70년 중상모략하는 자를 조심한다.
82년 건강을 각별히 신경 쓴다.
94년 신호등을 확인하고 움직인다.
돼지띠
35년 힘든 고난을 잘 극복한다.
47년 집안에 우환이 생겼다가 사라진다.
59년 좋은 소식이 들려온다.
71년 행운이 따르니 좋은 일이 생긴다.
83년 교통신호를 철저히 지켜야 한다.
95년 좋은 방향으로 이사하니 마음이 편해진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장