[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 4일

토끼띠

39년 힘만 들고 되는 일이 별로 없다.

51년 오후부터 금전과 문서 운이 대길해진다.

63년 신수가 좋아지는 시기다.

75년 불평불만이 사라지니 금상첨화다.

87년 소원을 성취하는 날이다.

99년 힘들어도 꼭 필요한 운은 따라준다.