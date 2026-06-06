[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 6일

쥐띠

36년 잔칫집에서 귀인을 만나는 날이다.

48년 근심은 사라지고 기쁜 일이 가득하다.

60년 싸움을 말리다가 다투게 된다.

72년 큰 노력을 안 해도 좋은 결과를 얻는다.

84년 소원성취하는 날이다.

96년 운이 안 풀리니 자중해야 한다.