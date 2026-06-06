[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 6일

쥐띠
36년 잔칫집에서 귀인을 만나는 날이다.
48년 근심은 사라지고 기쁜 일이 가득하다.
60년 싸움을 말리다가 다투게 된다.
72년 큰 노력을 안 해도 좋은 결과를 얻는다.
84년 소원성취하는 날이다.
96년 운이 안 풀리니 자중해야 한다.
소띠
37년 건강에 관련하여 원하는 바가 이뤄진다.
49년 남의 일에 간섭은 금물이다.
61년 행운의 여신이 돕는 날이다.
73년 구설수가 있으니 조심한다.
85년 실속 있게 묵묵히 전진한다.
97년 합격 운이 좋아지니 운수 대통한다.
범띠
38년 운이 도와 뜻한 바를 이루게 된다.
50년 운이 좋아지니 얼굴이 밝아진다.
62년 운수대통하니 좋은 평판을 얻는다.
74년 마음이 심란하니 집중이 안 된다.
86년 작은 행운들이 뒤따른다.
98년 근심이 사라지니 운수대통한다.
토끼띠
39년 친인척의 도움으로 일이 성사된다.
51년 언제 어디서나 솔선수범해야 한다.
63년 지인과 두터운 신뢰를 쌓게 된다.
75년 굳은 신념과 인내력이 강해진다.
87년 재능을 유감없이 발휘한다.
99년 자격증 시험에 합격하는 운세다.
용띠
40년 하는 일이 순조롭고 심신이 편안하다.
52년 주변 지인에게 도움받아 목표를 달성한다.
64년 새로운 사람을 소개받는다.
76년 친구들의 도움을 받아 소원을 성취한다. 88년 기쁜 소식을 듣게 된다.
00년 바라던 이직 문제가 해결된다.
뱀띠
41년 가족과 좋은 시간을 보낸다.
53년 원하던 일들이 이루어진다.
65년 내 일에만 적극적으로 집중해야 한다.
77년 어수선하니 마음을 비운다.
89년 금전 융통에 어려움이 있는 시기이다.
01년 가족과 함께 시간을 보내니 기쁘다.
말띠
42년 문서와 관련된 기쁜 소식을 듣는다. 54년 오래된 일을 변동시킬 운세다.
66년 심신이 불안했다가 안정된다.
78년 밝은 곳으로 나가니 의기가 양양하다.
90년 집안에 좋은 기운이 스며든다.
02년 집안에 기쁜 일이 생긴다.
양띠
43년 최선 다하니 복을 얻는다.
55년 목돈이 들어오는 시기다.
67년 그간의 공로를 인정받는다.
79년 적극적인 자세로 최선을 다한다.
91년 어려운 시기가 지나가니 새로운 복이 찾아온다.
03년 여유가 생기니 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
원숭이띠
32년 소지품을 잃을 운수니 신경 써야 한다.
44년 바라던 뜻을 이루고 마음이 안정된다.
56년 부귀를 누리며 더욱 건강해진다.
68년 좌절하지 말고 새롭게 일어나야 한다.
80년 어려움 끝에 승승장구한다.
92년 실력을 인정받고 뜻을 펼친다.
닭띠
33년 귀인을 만나 즐거운 담소를 나눈다.
45년 문서와 도장을 곧바로 확인한다.
57년 양보하니 기분이 좋아진다.
69년 약속 장소에 일찍 도착하면 즐거워진다.
81년 이익을 찾으러 길을 떠난다.
93년 운이 좋아 소원을 성취한다.
개띠
34년 계획했던 잔치 날이 미뤄진다.
46년 부귀공명이 따르니 근심이 사라진다.
58년 고비를 넘기니 뜻하던 길이 보인다.
70년 좋은 기운이 깃드는 날이다.
82년 바라던 일이 풀리니 두루 화평해진다.
94년 마음 비우고 최선을 다하니 활기가 넘친다.
돼지띠
35년 미리 포기하면 마음이 편하다.
47년 건강에 귀한 것을 얻는다.
59년 그간 막혔던 운이 활짝 열린다.
71년 부부끼리 화합하니 집안이 화목해진다.
83년 지인과 다툼이 생길 수 있으니 주의한다.
95년 고생한 보람을 찾게 된다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장