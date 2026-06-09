[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 9일

쥐띠
36년 다툼 피하고 좋은 감정만 가지도록 노력한다.
48년 인내로 곤경을 견딘다.
60년 건강 운이 차츰 좋아진다.
72년 마음먹은 일을 성취하게 된다.
84년 기다린 보람을 얻게 되는 하루다.
96년 부탁했던 일이 성사되는 날이다.
소띠
37년 마음 가는 대로 운이 따라주는 날이다.
49년 골목길에서 차를 조심한다.
61년 금전 운과 문서 운이 좋아지는 날이다.
73년 오후부터 금전 운이 좋아진다.
85년 좋은 사람을 소개받으니 운수대통한다. 97년 바라던 소원을 성취하는 하루다.
범띠
38년 일이 뜻대로 아니 되어 자주 막히는 날이다.
50년 소원대로 운이 풀리지 않는다.
62년 마침내 소원을 성취하게 된다.
74년 좋은 날을 잘 골라 선택해야 한다.
86년 금전 운이 회복된다.
98년 원점으로 돌아가는 일이 생기니 잠시 보류하는 것이 좋다.
토끼띠
39년 바라던 뜻을 이루게 된다.
51년 재물을 잃는 운수에서 벗어나니 마음이 한결 놓인다.
63년 신망을 얻으니 복록이 찾아온다.
75년 넓은 도량으로 많은 사랑을 받는다.
87년 망설임이 많은 날이다
99년 행복과 금전 운이 따른다.
용띠
40년 명성이 높아지는 날이다.
52년 뜻을 얻게 되는 하루다.
64년 건강이 점점 호전된다.
76년 금전으로 인한 고통이 생기지만 이내 사라진다.
88년 빠르게 성사가 되는 운이다.
00년 뜻한 바를 마침내 이루게 된다.
뱀띠
41년 고귀한 지위에 오르게 된다.
53년 능력을 마음껏 펼쳐 보인다.
65년 막중한 책임을 가지고 최선을 다해야 한다.
77년 주변 사람들과 우애가 두터워진다.
89년 슬기롭게 대처하는 지혜가 뛰어나다. 01년 빛이 나게 활동한다.
말띠
42년 소원을 성취하는 날이다.
54년 현명한 처세로 상황을 판단한다.
66년 뛰어난 인품과 덕망을 발휘한다.
78년 옳고 그름을 올바르게 판단해야 한다.
90년 지인들과 함께 일을 도모한다.
02년 행운이 가득 찾아오는 날이다.
양띠
43년 두터운 신뢰를 쌓게 된다.
55년 아랫사람들의 존경과 사랑을 받게 된다.
67년 신념과 인내력이 강해진다.
79년 재능을 유감없이 발휘한다.
91년 뜻밖의 행운이 찾아와 건강해진다.
03년 최선을 다하니 복이 찾아온다.
원숭이띠
32년 일이 뜻대로 되니 마음이 편안해진다.
44년 금전 운이 풀리니 모든 일이 순조롭다.
56년 반가운 소식을 저녁쯤 듣는다.
68년 좌절하지 말고 최선을 다한다.
80년 건강이 좋아지는 시기다.
92년 집안에 좋은 소식이 찾아온다.
닭띠
33년 바라던 일이 잘 풀린다.
45년 마음이 한가로워지니 더 바랄 게 없다.
57년 망설이다가 좋은 기회를 다 놓친다. 69년 조금 불리한 상황이니 마음을 비워야 한다.
81년 자신감과 기쁨이 넘친다.
93년 문서 사기를 조심해야 한다.
개띠
34년 약속은 반드시 지켜야 한다.
46년 귀한 물건은 소중히 다룬다.
58년 바쁘게 움직여도 별 소득이 없는 날이다.
70년 휴식시간이 충분하니 머리가 맑아진다.
82년 집안에 겹경사 수가 있다.
94년 소지품을 분실하지 말고 소중히 간직한다.
돼지띠
35년 여행 중에 지인을 만난다.
47년 한 걸음씩 나가니 소원을 성취한다.
59년 새로운 귀인이 집안에 방문한다.
71년 금전 운이 좋아진다.
83년 운이 대길해지니 기분도 좋다.
95년 꼬였던 일이 풀리니 마음이 편안해진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장