[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 9일

소띠

37년 마음 가는 대로 운이 따라주는 날이다.

49년 골목길에서 차를 조심한다.

61년 금전 운과 문서 운이 좋아지는 날이다.

73년 오후부터 금전 운이 좋아진다.

85년 좋은 사람을 소개받으니 운수대통한다. 97년 바라던 소원을 성취하는 하루다.