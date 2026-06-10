[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 10일

쥐띠
36년 정확하게 결정을 내리면 후회하지 않는다.
48년 막혔던 운이 다시 열린다.
60년 뛰어난 지혜로 입신양명한다.
72년 뜻밖의 행운이 찾아온다.
84년 마침내 일이 성사된다.
96년 일이 빠르게 성사는 되지만 지속은 되지 않는다.
소띠
37년 신경질이 나는 날이니 주의한다.
49년 자존심을 강하게 부리면 안 된다.
61년 피나는 노력 끝에 성사되는 날이다.
73년 대업을 완수하니 공명을 떨친다.
85년 고난을 물리치고 대업을 완수한다.
97년 시간 약속을 잘 지켜야 성사된다.
범띠
38년 집안에 겹경사가 생기니 기쁘다. 50년 좋은 자리로 이사하는 운이다. 62년 금전 관련 횡재수가 따르는 날이다. 74년 운기가 좋아지니 화목하고 화합한다. 86년 바라던 자격증을 취득하는 날이다. 98년 기쁨으로 가득한 날이다.
토끼띠
39년 예상치 못하게 좋은 일이 생긴다.
51년 마음에 드는 선물을 받는 날이다. 63년 절약하니 기분이 좋은 날이다.
75년 마음을 헤아려주는 말을 듣게 된다.
87년 상대방에게 감동을 준다.
99년 커다란 감동을 받는 날이다.
용띠
40년 밖으로 나가니 귀인을 만난다.
52년 어려움 끝에 일이 순조롭게 풀려나간다.
64년 어려움 끝에 주위 사람들에게 인정받는다.
76년 금전 운이 오후부터 풀리기 시작한다.
88년 좋은 꿈을 꾸었으니 일도 많이 생기는 날이다.
00년 목표한 바를 성취한다.
뱀띠
41년 매사가 순조롭게 잘 풀린다.
53년 운이 풀리니 근심도 없어진다.
65년 막혔던 운이 풀리니 금전이 들어온다.
77년 금전 운이 점점 좋아지는 날이다.
89년 강한 성취감을 느끼는 날이다.
01년 순조롭게 발전이 거듭되는 시기다.
말띠
42년 건강과 명예를 동시에 얻는다.
54년 동쪽과 북쪽에 귀인의 도움을 받는다.
66년 큰 존재감으로 관심을 받는다.
78년 외유내강한 인내심으로 빛난다.
90년 바라던 운이 찾아온다.
02년 책임감이 강한 사람으로 인정받는다.
양띠
43년 기쁜 일이 많아지게 된다.
55년 고민을 해결하니 마음이 가볍다.
67년 너무 의욕만 앞서면 손해를 본다.
79년 뛰어난 재능으로 값진 결실을 얻는다.
91년 건강할 때 몸을 잘 지켜야 한다.
03년 다툼과 구설이 따르니 주의한다.
원숭이띠
32년 욕심부리지 않으니 근심이 사라진다.
44년 상대방이 약속을 잘 지켜지지 않는다.
56년 인색하면 돌아오는 것도 적어진다.
68년 묵묵히 하는 일에만 충실해야 한다.
80년 도전하기 전에 세심히 살펴보아야 한다.
92년 잘 참는 만큼 큰 이득이 따른다.
닭띠
33년 바라던 소원을 성취한다.
45년 재물을 잃는 운수니 조심해야 한다.
57년 신망을 얻으니 복록이 찾아온다.
69년 넓어 마음으로 많은 사랑을 받는다.
81년 올바른 뜻을 얻게 된다.
93년 기분이 더욱 좋아지는 날이다.
개띠
34년 고통이 생겼다가 사라진다.
46년 바라던 일이 뜻하는 대로 움직이는 날이다.
58년 능력을 맘껏 펼쳐 보이는 날이다.
70년 명의를 만나니 얼굴이 한결 밝아진다.
82년 막혔던 금전 운이 오후부터 풀린다.
94년 주어진 일에 책임을 다한다.
돼지띠
35년 지인들과 우애가 두터워진다.
47년 명의를 만나니 마음이 놓이고 기분도 상쾌해진다.
59년 정신 건강이 맑아지는 날이다.
71년 더욱 빛나게 활동해야 한다.
83년 지혜와 처세로 상황을 잘 판단한다.
95년 옳고 그름을 올바르게 잘 판단한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장