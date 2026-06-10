[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 10일

토끼띠

39년 예상치 못하게 좋은 일이 생긴다.

51년 마음에 드는 선물을 받는 날이다. 63년 절약하니 기분이 좋은 날이다.

75년 마음을 헤아려주는 말을 듣게 된다.

87년 상대방에게 감동을 준다.

99년 커다란 감동을 받는 날이다.