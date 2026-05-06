美 작전중단에 ‘새 국면’...靑 “나무호 피격 불확실”

위성락 "참여 검토 필요 없어져"
나무호 오늘 두바이항 도착 전망
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위성락 국가안보실장은 6일 춘추관 브리핑에서 "그동안 해양자유구상(MFC)과 프로젝트 프리덤에 대해 검토하려고 했으나, 작전이 중단됐기 때문에 프로젝트 프리덤 검토가 필요하지 않게 됐다"고 밝혔다.
앞서 트럼프 대통령은 호르무즈 해역에서 우리 화물선 화재가 발생한 직후 "한국 선박이 단독으로 움직이다 이란의 공격을 받았다. 그들의 선박은 크게 파손됐지만, 미국이 보호하던 선박들은 공격받지 않았다"는 취지로 언급하며 한국의 프로젝트 프리덤 합류를 압박했다. 그러나 몇 시간 뒤 호르무즈 군사 작전의 일시 중단을 선언하며 상황이 급선회했다.
다만 위 실장은 미국이 프로젝트 프리덤에 앞서 제안한 다국적 해상 연합체 '해양자유구상' 참여 가능성은 열어뒀다. 그는 "미국이 제안한 해양자유구상은 해협 안정화와 항행 자유를 위한 폭넓은 접근으로 보인다"며 "우리도 국제 해상로 안정과 항행 자유 확보라는 기본 입장에 따라 관련 협력 여부를 계속 검토할 것"이라고 말했다. 이어 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 여건을 종합적으로 검토하고 있다"고 덧붙였다.
위 실장은 지난 4일 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 화재와 관련해서는 피격 가능성이 아직 확실하지 않다고 밝혔다. 그는 "화재 초기 피격 가능성이 거론된 적이 있고, 저희도 그런 가능성을 염두에 두고 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 할 생각도 있었다"며 "그러나 잠시 후 정보를 추가 검토해 보니 피격이 그렇게 확실하지는 않은 것 같다"고 설명했다. 그는 이어 "침수라든가, 배가 기울어졌다든가 하는 상황은 없었다"며 "미국의 프로젝트 프리덤 참여 관련 언급들은 우리 배가 피격을 당했다는 전제에서 나온 것으로 보이는데, 그 부분은 좀 더 확인이 필요한 상황"이라고 말했다.
국가안보실에 따르면 나무호는 한국시간 기준 7일 새벽에서 오전 사이 두바이항에 도착할 것으로 예상된다. 위 실장은 "현재 나무호는 예인 중이며, 내일 새벽쯤 항구로 들어올 것 같다"며 "입항 후 조사팀이 현장에 가서 상황을 파악할 예정"이라고 밝혔다.