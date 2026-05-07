LG화학, 독일 ‘인터팩 2026’서 초박막 단일소재 필름 공개

단일 PE 기반 패키징 소재 '유니커블' 전면 배치

12μm 초박막 개발, 복합재질 대체 가능한 경량화 기술 강조

식품·생활용품 적용 확대… 글로벌 친환경 패키징 시장 공략

[참고사진] LG화학의 유니커블(UNIQABLE™) 소재로 만든 패키징 필름이 적용된 식품·펫푸드용 파우치 포장재 연출사진 0 LG화학의 유니커블 소재로 만든 패키징 필름이 적용된 식품·펫푸드용 파우치 포장재./LG화학

LG화학이 유럽 최대 패키징 산업 전시회에서 초박막 단일소재 포장필름 기술을 공개하며 친환경 패키징 시장 공략에 나선다. 재활용이 어려운 복합재질 포장재를 단일 소재로 대체해 순환경제 전환 흐름에 대응하겠다는 전략이다.LG화학은 7일부터 일주일간 독일 뒤셀도르프에서 열리는 '인터팩(Interpack) 2026'에 참가한다고 밝혔다. 인터팩은 식품·제약·화장품 패키징부터 포장 설비까지 전 밸류체인을 아우르는 유럽 최대 패키징 산업 전시회다. 올해는 약 60개국 2500여 개 기업과 17만 명 이상 관람객이 참가할 것으로 예상된다.LG화학은 이번 전시에서 초박막 단일소재 포장필름 솔루션 '유니커블'을 중심으로 기술 경쟁력을 소개한다. 유니커블은 단일 폴리에틸렌(PE) 소재 기반 패키징 필름으로 기존 복합재질 수준의 강도와 가공성, 수분 차단 성능 등을 구현하면서도 재활용성을 높인 것이 특징이다. 식품과 펫푸드, 생활용품 파우치 등 다양한 소비재 포장재에 적용되고 있다.LG화학은 전시 현장에서 유니커블 소재가 적용된 LG생활건강 주방세제 파우치와 국내 식품기업 포장재 등 실제 상용화 사례도 함께 소개한다. 이를 바탕으로 글로벌 고객사와 협력 범위를 확대한다는 계획이다.특히 업계 최고 수준인 14μm(마이크로미터) 두께 구현 기술과 함께 동일 물성을 유지하면서 최대 12μm까지 얇게 만든 신규 샘플도 공개한다. 일반적으로 단일소재 필름은 물성 확보를 위해 두께가 두꺼워지는 한계가 있었지만 LG화학은 소재 경량화 기술인 다운게이징(Downgauging)을 통해 이를 극복했다는 설명이다.LG화학 관계자는 "소재 기술에서 출발한 패키징 혁신이 실제 상용화 사례로 확대되고 있다"며 "차세대 포장필름 분야에서 친환경성과 기능성을 동시에 확보한 기술 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.