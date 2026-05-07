LG엔솔, 협력사 상생 강화… 금융·기술·채용 지원 확대

저리 대출·기술자료 임치제 도입…ESG·인재육성 지원도 확대
7일 LG에너지솔루션은 6일 충북 오창 에너지플랜트에서 '동반성장 파트너십 협약식'을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 송재봉 더불어민주당 의원과 협력사 대표 이동찬 폴 대표이사, 김우섭 LG에너지솔루션 커뮤니케이션센터장 등 20여 명이 참석했다.
이번 협약은 공정거래 관련 법령 준수와 협력사와의 지속 가능한 동반성장을 목표로 마련됐다. LG에너지솔루션은 협약을 통해 금융·기술·채용·경영지원 등 다양한 상생 프로그램을 확대 운영하기로 했다.
금융 분야에서는 저리 자금 대출 지원과 신용보증서 발급 절차 간소화, 대금결제 정보 투명 관리 체계 구축 등을 추진한다.
기술 보호 지원도 강화한다. LG에너지솔루션은 핵심 기술과 영업비밀 보호를 위해 기술자료 임치제를 도입하기로 했다. 협력사의 기술 자료를 외부 신뢰기관에 안전하게 보관하는 방식이다.
인재 확보 지원도 병행한다. 협력사 전용 온라인 채용관 운영과 교육 프로그램 확대 등을 통해 인력 경쟁력을 높이고, ESG 규제 대응 컨설팅과 전문 인력 파견 및 교육, 스마트러닝 지원, 복지몰 공유 등도 병행할 계획이다.
송재봉 의원은 "LG에너지솔루션 오창 에너지플랜트는 국내 배터리 산업 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 거점"이라며 "이번 협약이 협력사 성장과 산업 생태계 경쟁력 강화의 모범 사례가 되길 기대한다"고 말했다.
LG에너지솔루션은 "협력사와의 신뢰를 기반으로 공정하고 지속 가능한 산업 생태계를 구축해 나갈 것"이라며 "동반성장을 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.