LG엔솔, 협력사 상생 강화… 금융·기술·채용 지원 확대

오창서 ‘동반성장 파트너십 협약’ 체결…공정거래·상생협력 의지 강화

저리 대출·기술자료 임치제 도입…ESG·인재육성 지원도 확대

[참고사진] 6일 LG에너지솔루션 오창 에너지플랜트에서 동반성장 파트너십 협약식을 개최하고 기념 사진 촬영을 하고 있다 0 6일 LG에너지솔루션 오창 에너지플랜트에서 동반성장 파트너십 협약식을 개최하고 기념 사진 촬영을 하고 있다. (앞줄 왼쪽부터) 권병현 신성에스티 부사장, 서동조 보백씨엔에스 대표이사, 김우섭 LG에너지솔루션 커뮤니케이션센터장, 이동찬 폴 대표이사, 송재봉 더불어민주당 의원, 이송영 에이엠텍 대표이사, 하기봉 LG에너지솔루션 구매.Pack부품구매 담당./LG엔솔

LG에너지솔루션이 협력사와의 상생협력 강화에 나선다. 금융지원부터 기술보호, 인재채용, 경영안정화까지 지원 범위를 확대하며 배터리 산업 생태계 경쟁력 강화에 속도를 낸다는 방침이다.7일 LG에너지솔루션은 6일 충북 오창 에너지플랜트에서 '동반성장 파트너십 협약식'을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 송재봉 더불어민주당 의원과 협력사 대표 이동찬 폴 대표이사, 김우섭 LG에너지솔루션 커뮤니케이션센터장 등 20여 명이 참석했다.이번 협약은 공정거래 관련 법령 준수와 협력사와의 지속 가능한 동반성장을 목표로 마련됐다. LG에너지솔루션은 협약을 통해 금융·기술·채용·경영지원 등 다양한 상생 프로그램을 확대 운영하기로 했다.금융 분야에서는 저리 자금 대출 지원과 신용보증서 발급 절차 간소화, 대금결제 정보 투명 관리 체계 구축 등을 추진한다.기술 보호 지원도 강화한다. LG에너지솔루션은 핵심 기술과 영업비밀 보호를 위해 기술자료 임치제를 도입하기로 했다. 협력사의 기술 자료를 외부 신뢰기관에 안전하게 보관하는 방식이다.인재 확보 지원도 병행한다. 협력사 전용 온라인 채용관 운영과 교육 프로그램 확대 등을 통해 인력 경쟁력을 높이고, ESG 규제 대응 컨설팅과 전문 인력 파견 및 교육, 스마트러닝 지원, 복지몰 공유 등도 병행할 계획이다.송재봉 의원은 "LG에너지솔루션 오창 에너지플랜트는 국내 배터리 산업 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 거점"이라며 "이번 협약이 협력사 성장과 산업 생태계 경쟁력 강화의 모범 사례가 되길 기대한다"고 말했다.LG에너지솔루션은 "협력사와의 신뢰를 기반으로 공정하고 지속 가능한 산업 생태계를 구축해 나갈 것"이라며 "동반성장을 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.