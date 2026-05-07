LG전자, 국내서 일체형 히트펌프 출시…15년 노하우 담았다

일체형 히트펌프 시스템 보일러 국내 출시

고효율·고성능 히트펌프 기술로 탄소저감 기여

유럽서 기술력 입증…주거쿠터 상업, 산업까지 풀라인업 구축

[사진1] LG전자, 15년 사업 노하우와 기술력으로 국내 히트펌프 시장 선도한다 0 LG전자의 일체형 히트펌프 시스템 보일러./LG전자

LG전자가 15년간 국내에서 쌓은 시스템 보일러 사업역량과 유럽에서 입증된 기술력으로 국내 난방 전기화 시장을 선도한다. 일체형 히트펌프 시스템 보일러 신제품을 국내에 출시하면서 탄소 저감에 기여하는 한편 고효율 기술로 편의성과 디자인도 차별화했다는 설명이다.7일 LG전자는 일체형 히트펌프 시스템 보일러 신제품을 국내에 출시한다고 밝혔다. 실외기와 주요 시스템 구성요소가 일체화된 구조로, 별도 냉매 배관 공사 없이도 기존 주택 배관을 그대로 활용할 수 있어 편의성이 높다. 기존 설비를 최대한 활용하면서 보일러 교체시에도 손쉽게 설치할 수 있다.LG전자는 2011년부터 국내에서 시스템 보일러 사업을 영위해왔다. 국내 시장에 최적화된 역량을 축적하면서 2018년부터는 국내 제조사중 유일하게 주거용 일체형 시스템 보일러를 공급해왔다. 올해는 유럽 시장에서 입증된 고효율 신제품도 선보인다. 아울러 핵심 부품과 완제품의 국내 생산도 순차적으로 추진, 안정적으로 공급한다는 계획이다.이번에 출시하는 제품은 공기 열원 히트펌프 방식의 고효율·고성능 난방 및 급탕 시스템으로, 냉매가 액체와 기체 상태를 오가며 열을 흡수하고 방출하는 원리를 이용한다. 특히 정부가 2035년까지 온실가스 518만톤 감축을 목표로 추진하는 히트펌프 350만대 보급 사업의 기준을 충족한다.또 전력 대비 4~5배 수준의 열에너지를 얻을 수 있고, 기존 화석연료 기반 보일러보다 약 40~60% 수준의 에너지 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 경제적으로도 기존 보일러 대비 초기 도입 비용은 높지만, 운전시간이 길어질수록 에너지 비용 절감 효과가 높다는 분석이다. 정부 지원금을 고려하면 사용 패턴 등에 따라 5~6년 정도면 초기 투자비 회수가 가능할 것으로 보인다.또 겨울철에도 안정적으로 고온수를 공급하고, LG 씽큐(LG ThinQ) 앱을 통해 원격 제어 기증으로 사용 편의성을 제고했다. 디자인과 크기도 건물 외관에 어울리도록 고안했다는 설명이다.LG전자 히트펌프 시스템은 이미 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 차별화된 제품과 앞선 기술력으로 꾸준한 성과를 거두면서 입지를 확대하고 있다. 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 글로벌 공조 전시회 MCE 2026에서 주거용 히트펌프 시스템 실외기와 실내기가 모두 우수상을 수상하며 기술력을 인정받았다.유럽에서의 사업 성과도 확대되고 있다. LG전자는 네덜란드 아인트호벤 지역 신규 주택단지에 고효율 히트펌프 공급을 완료했고, 네덜란드 리더케르크 지역 추가 수주에도 성공했다. 프랑스, 스페인 등 남유럽 5개국에서 10만 가구 이상에 히트펌프를 공급했고, 북마케도니아 대규모 주거단지에도 제품 공급을 이어가고 있다. 독일에선 현지 인스톨러와 전략적 제휴를 맺고 공급을 확대하고 있으며, 영국에서도 최대 전력 공급사와 파트너십을 체결하는 등 사업 기반을 넓히고 있다.이를 기반으로 LG전자는 글로벌 냉난방공조 시장에서도 히트펌프 풀 라인업을 구축해 운영하고 있다. 상업 공간에서는 대용량 시스템 에어컨으로 최적의 공조 환경을 구현하는 한편, 데이터센터 등 상업용 시설에서는 초대형 냉방기가 차별화된 성능을 인정받았다.LG전자는 차세대 기술 개발을 위해 한국 뿐만 아니라 북미, 유럽, 아시아 등의 한랭지에 연구소를 운영하고 있으며, 각국 현지 대학 및 기관과의 협력도 이어가고 있다. 이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 "유럽 등 글로벌 시장에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 국내에서도 고객이 환경까지 생각하는 새로운 고효율 난방을 경험할 수 있도록 시장을 개척할 것"이라고 말했다.