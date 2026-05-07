퐁피두센터 한화, 공식 홈페이지 오픈…개관전 예매 시작

6월 4일 여의도 63빌딩 개관, 첫 전시 '큐비스트: 시각의 혁신가들' 개최

전시실 1·2 통합 운영… 성인 기준 입장권 2만8000원

연간 무료입장 포함 멤버십 판매도 개시

[포스터_1] 개관전, 큐비스트 시각의 혁신가들 0 퐁피두센터 한화 개관전, 큐비스트 시각의 혁신가들./한화문화재단

퐁피두센터 한화가 오는 6월 개관을 앞두고 공식 홈페이지를 열고 개관전 티켓 및 멤버십 판매를 시작했다. 전시와 휴식, 체험을 결합한 복합 문화예술 공간으로 운영하겠다는 구상이다.7일 한화문화재단은 퐁피두센터 한화가 공식 홈페이지를 오픈하고 개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들' 예매를 시작했다고 밝혔다. 개관전은 오는 6월 4일부터 10월 4일까지 진행된다. 퐁피두센터 소장품을 중심으로 큐비즘 전개 과정을 조망하는 전시로 꾸며진다.이번 전시는 개관 상징성을 고려해 전시실 1·2와 로비 조각 작품 공간 등을 통합 운영하는 대규모 단일 전시 형태로 진행된다. 입장권 가격은 성인 기준 2만8000원이며 어린이와 학생, 시니어 관람객에게는 할인 혜택이 제공된다.관람객은 공식 홈페이지를 통해 시간대별 사전 예약 방식으로 티켓을 구매할 수 있다. 우선 6월 관람 일정이 공개되며 이후 티켓은 매달 15일 다음 달 일정이 순차적으로 오픈될 예정이다. 개관 이후에는 현장 구매도 가능하다.멤버십 프로그램도 함께 운영된다. 가입자는 1년간 무료 입장과 전시 프리뷰 초청, 멤버 전용 프로그램 참여 혜택 등을 받을 수 있다. 미술관 카페와 뮤지엄숍 할인 혜택도 제공된다.멤버십 연회비는 Solo 10만원, Duo 15만원, Family 30만원으로 구성됐다. 개관 전 사전 가입자를 대상으로 프리뷰 초청 행사도 진행된다.미술관 개관에 맞춰 63빌딩 내 리테일 공간 재정비도 함께 이뤄진다. 미술관 로비와 연결된 본관 지하 식음료·쇼핑 공간은 리모델링을 거쳐 새롭게 운영되며 63빌딩 전망대도 재개장할 예정이다.한화문화재단 관계자는 "퐁피두센터 한화는 단순 전시 공간을 넘어 휴식과 체험이 연결되는 새로운 미술관 모델을 선보일 예정"이라며 "관람객들이 개관 전부터 미술관 경험을 가까이 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.