“인도·카타르보다 앞선다”…전주 올림픽 유치경쟁력 ‘최상위’

IOC 절차 개편에 전주 유리…유치가능성 '청신호'

정부 조기 승인, 통합 운영체계 구축이 핵심 과제

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2036 하계올림픽 유치전에 뛰어든 전북 전주가 주요 경쟁국과 비교해 최상위 수준의 경쟁력을 보유하고 있다는 분석이 나왔다. 특히 IOC(국제올림픽위원회) 내부 영향력과 국제스포츠 이벤트 개최 역량 등 핵심 평가 지표에서 아시아 국가 가운데 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다.7일 전북연구원은 이슈브리핑을 통해 IOC의 개최도시 선정절차 개편에 따른 주요 경쟁국 동향, 유치 가능성 진단, 2032년 하계올림픽 서울-평양 공동유치 실패 사례를 종합적으로 분석하고 전략적 대응 방안을 제시했다.IOC는 기존 '지속협의-집중협의' 방식의 이분화 구조에서 벗어나 전환단계를 새롭게 도입할 예정이다. 이에 따라 재정보증의 조기 입증과 대규모 국제스포츠이벤트 개최 경험이 핵심 평가요소로 부상하면서 국가 간 경쟁이 치열해질 전망이다.주요 경쟁국을 살펴보면, 인도는 14억 명 규모의 시장과 IOC 네트워크를 기반으로 적극적인 유치 활동을 전개하고 있으나, 거버넌스의 불투명성, 도핑 문제, 저조한 올림픽 성적 등이 한계로 지적된다.카타르는 경기시설의 약 95%를 확보한 인프라와 국제 스포츠 외교력을 갖추고 있으나, 고온 기후, 높은 이주민 비율, 인권 문제가 주요 리스크로 작용하고 있다. 반면 독일은 4개 도시 간 경쟁 구도를 형성하고 있으며, 향후 국내 후보도시가 확정될 경우 강력한 경쟁자로 부상할 전망이다.전북연구원은 IOC의 지속협의 단계 전략평가 요소를 기준으로 유치경쟁력을 비교한 결과, 한국이 독일과 칠레에 이어 세 번째로 높은 수준을 기록했다고 설명했다. 특히 아시아 국가 중에서는 가장 높은 평가를 받았다.특히 IOC 내부 영향력, 재정기여도, 국제스포츠이벤트 경쟁력을 반영한 전환단계 기반 지수에서 최상위 수준을 기록하며, 인도, 카타르 등 아시아 국가 대비 뚜렷한 격차를 보였다. 이에 따라 전북 전주는 전환단계 진입 가능성이 매우 높을 것으로 분석됐다.정은천 연구위원은 "2032년 하계올림픽 서울-평양 공동유치 실패 원인 중 하나는 유치위원회의 부재로 인한 추진체계 분산"이라며 "이로 인해 일관된 유치 전략 실행에 한계가 있었다"라고 지적했다. 이어 "2036년 하계올림픽 유치 성공을 위해서는 정부의 조기 승인과 더불어 유치위원회의 조기 구성이 필수적"이라고 강조했다.그러면서 "이번 분석이 국가 단위 평가 결과인 만큼, 집중협의 진입과 최종 승인을 위해 국가 경쟁력을 기반으로 한 지자체 차원의 유치경쟁력 강화가 필요하다"고 밝혔다.