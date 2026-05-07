오산천 물들인 봄꽃 물결…시민 참여로 만든 산책 명소 눈길

오산천 7000㎡ 규모 양귀비·유채꽃 활짝

봄꽃 만개한 오산천에 시민 나들이 줄이어

1.오산천 따라 번진 봄빛…양귀비·유채꽃 물들었다-양귀비2 0 오산시민이 지난 3월 오산천 주변에 식재한 캘리포니아 양귀비가 봄 향기를 선사하고 있다./오산시.

오산천 일대가 형형색색 봄꽃으로 물들며 시민들의 발길을 끌고 있다. 시민들이 직접 식재에 참여해 조성한 꽃길이 도심 속 새로운 봄 산책 명소로 자리잡는 분위기다.7일 오산시에 따르면 은계대교부터 남촌대교 구간 약 7000㎡ 규모 오산천 주변에는 최근 캘리포니아 양귀비가 꽃망울을 터뜨리며 장관을 이루고 있다. 여기에 노란 유채꽃까지 어우러지면서 하천 산책로를 따라 봄 정취를 더하고 있다.이번 꽃 단지는 시민과 함께 만드는 참여형 녹지 조성 사업 일환으로 마련됐다. 시는 지난 3월 21일 시민 참여 식재 행사를 통해 캘리포니아 양귀비를 심었다. 이와 별도로 약 4500㎡ 규모 유채꽃 파종도 진행해 계절형 경관 조성에 나섰다.최근 따뜻한 날씨가 이어지면서 오산천을 찾는 시민들의 발길도 이어지고 있다. 하천을 따라 이어진 꽃길과 녹지 풍경이 어우러지며 산책이나 가벼운 나들이를 즐기는 시민들의 모습을 어렵지 않게 볼 수 있는 분위기다.오산시는 앞으로도 오산천을 중심으로 계절별 초화류 식재와 녹지 유지관리를 이어가며 시민들이 일상 속에서 자연과 휴식을 함께 누릴 수 있는 생태하천 공간 조성에 힘쓸 계획이다.시 관계자는 "시민들과 함께 조성한 꽃길이 오산천의 봄 풍경을 더욱 풍성하게 만들고 있다"며 "앞으로도 시민들이 계절의 변화를 가까이에서 느낄 수 있는 녹지 경관 조성을 지속해 나가겠다"고 말했다.한편, 오는 23일부터 금암동 고인돌공원에서 '장미빛축제'가 열릴 예정으로 있어 시민들이 계절의 분위기를 즐길 수 있을 뿐 아니라 다양한 문화행사도 이어질 전망이다.