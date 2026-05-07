평택 고덕국제신도시 수자인풍경채 견본주택 개관 0 고덕국제신도시 수자인 풍경채 조감도

경기 평택시 고덕국제신도시 '수자인 풍경채 1·2단지'가 오는 8일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다.이번 단지는 고덕국제신도시 Abc-14, Abc-61 두 개 블록에 조성되는 총 1126가구 규모의 대단지로, 1단지는 지하 2층~지상 25층 670가구, 2단지는 지하 2층~지상 23층 456가구로 구성된다.견본주택 개관을 기념해 8일부터 10일까지 사흘간 방문객을 대상으로 다양한 경품 이벤트가 진행한다. '스페셜 골드바 이벤트'를 통해 매일 추첨으로 골드바 1개, 황금열쇠 1개를 각각 사흘간 증정한다. 삼성 비스포크 큐커, 무선 선풍기, 스타벅스 텀블러, 코스트코 회원권 등 경품도 마련했다. 이와 함께 '가정의 달 이벤트'로 주유권(10만원), 레고, 제주도 여행상품권 등을 매일 추첨으로 증정한다.서류접수 및 정당계약 기간에는 '벤츠E클래스 더블찬스 이벤트'가 이어진다. 서류접수자(5월 22~28일)를 대상으로 30일 추첨을 통해 벤츠 E200 1대를 증정한다. 정당계약·예비당첨자에게는 다음 달 13일 추첨을 통해 84㎡ 계약자 중 1명에게 벤츠 E200(옵션형)을 101㎡ 계약자 중 1명에게 벤츠 E300을 각각 제공한다.가정의달을 맞아 견본주택은 가족 단위 방문객을 위한 체험형 공간으로 꾸몄다. 소프트아이스크림, 츄러스, 꼬치어묵 등 먹거리 부스를 운영하며, 포토존(인생네컷), 타로점, 인형뽑기 등 다양한 프로그램을 마련해 주말 나들이 공간으로 활용도를 높였다.분양 관계자는 "가정의 달을 맞아 풍성한 경품과 함께 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 견본주택을 준비했다"며 "분양가 상한제가 적용되는 단지인 만큼 수요자들의 높은 관심이 기대된다"고 말했다. 견본주택은 평택시 고덕동이다.