안양대·안양산업진흥원, 피지컬 AI 인재 양성 협력 맞손

피지컬 AI 인재 양성 위한 교육과정 개발

지역 기업과 협력해 실무형 인재 양성 계획

안양시, 피지컬 AI 산업 중심지로 육성 예정

안양대 안양산업진흥원 업무협약식 사진 2 0 안양대와 안양산업진흥원은 6일 안양대 5층 교무회의실에서 피지컬 AI 인재 양성과 지·산·학 협력 모델 구축을 위한 업무협약을 체결했다. /안양대

안양대학교와 안양산업진흥원이 피지컬 AI 인재 양성과 지·산·학 협력 모델 구축을 위해 상호 협력하기로 약속했다.6일 안양대학교 일우중앙도서관 5층 교무회의실에서 열린 협약식에는 장광수 총장, 조광희 안양산업진흥원장, 이승훈 산학협력단장, 박주형 취창업지원단장, 정은희 산학협력단 부장, 정기철 본부장, 손석우 부장, 조창우 팀장 등이 참석했다. 두 기관은 이번 협약을 통해 실질적인 하드웨어와 소프트웨어 결합 교육으로 경기서부지역 산업 특성에 맞는 인재 양성을 목표로 한다는 뜻을 밝혔다.협력 내용에는 피지컬 AI 특화 교육과정 공동 개발 및 운영, 현장 맞춤형 실무 커리큘럼 개발, 지역 기업 연계형 리빙랩 프로젝트 활성화, 기술 고도화를 위한 공동 연구 및 기술 이전, 청년 창업 생태계 조성 및 스타트업 육성 지원, 학술·연구 교류 확대 등이 포함된다.조광희 안양산업진흥원장은 "이번 협약이 지역 산업 생태계 강화의 전환점이 될 것"이라며, "안양시를 피지컬 AI 산업의 핵심 거점으로 육성하고, 지역 대학과의 협력을 통해 미래 산업 인재 양성에 지속적으로 힘쓸 계획"이라고 밝혔다.장광수 안양대학교 총장은 "안양대가 AI융합대학 신설과 대학원 AI융합 통합 석박사 과정 운영을 계획하고 있다"고 설명하며, "우수한 AI 교육 및 연구 역량을 바탕으로 지역 기업과 긴밀히 협력해 실무형 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.