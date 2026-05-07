10년 만에 인천공항~제주 하늘길 열린다…12일부터 운항 재개

운항 재개 앞두고 종합 운영점검

제주항공이 하루 1편 주2회 운항

clip20260507145834 0 6일 인천공항 제1여객터미널에서 진행된 '국내선 운영점검 시험운영'에서 가상여객 및 관계자들이 국내선 탑승수속 상황을 가정한 훈련을 진행하고 있다./인천공항공사.

지난 2016년 10월 탑승객 등 수요부족으로 항공사가 인천-제주 노선 운항을 중단한지 약 10년만에 오는 12일부터 인천공항에서 제주를 직접 갈수 있게 됐다.이번 국내선 재개는 지난 2월 열린 대통령 주재 '제11차 국가관광전략회의'에서 'K-관광'의 세계화와 지역관광 도약을 위해 인천공항으로 입국한 외국인 관광객이 지방으로 쉽게 이동할 수 있도록 하는 국내선 확대의 필요성이 제기됨에 따라 방한 관광 대전환 일환으로 추진됐다.인천공항공사는 오는 12일로 예정된 '인천-제주 국내선 직항노선' 운항재개를 앞두고 수속시설 및 운영체계 전반에 대한 종합점검을 완료하는 등 국내선 여객맞이 준비에 만전을 기하고 있다고 7일 밝혔다.이번 인천-제주 노선은 오는 12일(화)부터 제주항공이 주2회(일 1편) 운항한다. 국제선 여객수속이 인천공항 3층에서 진행되는 것과 달리 국내선 수속은 인천공항 제1여객터미널 동편 1층에서 진행된다. 공사는 원활한 여객수속을 위해 국내선 전용 출·도착 수속시설 및 수하물 위탁 시스템에 대한 점검 및 보수를 완료했다.또 국내선 이용객들이 혼선 없이 이동할 수 있도록 여객터미널 내 안내 사이니지를 전면 재정비하고 인천공항 홈페이지에 국내선 이용 안내 페이지를 최신화하는 등 온·오프라인 여객 안내체계도 한층 강화했다.지난 6일에는 국토교통부, 항공사, 보안기관 등 유관기관 합동으로 출·도착 가상여객 약 80명을 투입하는 등 실제상황을 가정해 '국내선 운영점검 시험운영'을 점검한데 이어 7일에는 공사 김범호 사장직무대행 주관으로 국내선 운영시설에 대한 최종 현장점검을 진행했다.김범호 사장직무대행은 "10년만의 제주 국내선 노선의 성공적인 운항재개를 위해 인천공항의 모든 역량을 동원해 운영준비에 최선을 다할 계획이다"며 "앞으로도 국가 관문공항으로서 국내선 확대 등 인천공항과 지방연계를 강화함으로써 국민들의 해외여행 편의를 제고하고 정부의 지역관광 활성화 및 외래 관광객 3000만명 달성 목표를 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.한편 인천공항은 101개 항공사가 53개국 183개 도시에 취항하고 있으며, 국내선 직항노선(인천-제주) 신규운항, 환승 전용 내항기 증편운항(인천-김해 노선 4회 증편), 공항버스 운행노선 확대 등 국내 주요지역과의 연계를 강화해 대한민국과 전 세계를 연결하는 관문역할을 한층 더 강화해 나간다는 계획이다.