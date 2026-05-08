꿈비, ‘행복이 가득한 5월, 사랑이 넘치는 가정의 달 특가’ 프로모션 진행

1

육아용품 브랜드 꿈비 공식몰이 가정의 달 5월을 맞아 오는 26일 오전 10시까지 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 여름철 육아용품과 인기 놀이매트 등을 중심으로 구성됐다. 행사 기간 동안 고객들은 15% 할인 쿠폰과 5% 중복 할인 쿠폰을 함께 사용할 수 있으며, 신규 가입 고객에게는 3000원 할인 쿠폰이 추가 제공된다.

구매 고객 대상 사은 혜택도 마련됐다. 놀이매트 구매 고객 전원에게는 아이스팩 선풍기를 증정하며, 하이가드 범퍼침대 구매 고객에게는 듀라론 아이스 쿨패드를 제공한다.

대표 상품으로는 ‘아이스허그 아기띠 쿨링 커버’가 포함됐다. 해당 제품은 듀얼 팬 쿨링 설계를 적용해 여름철 아기띠 사용 시 발생하는 열감과 땀 문제를 줄이는 데 초점을 맞췄다. 자외선 차단과 방풍·방수 기능을 갖춘 원단을 적용했으며, 아기띠 외에도 카시트와 유모차 등에 사용할 수 있도록 제작됐다. 구매 고객에게는 썸머패치가 함께 제공된다.

‘양면이중코팅 더블원피스매트’는 4장의 매트를 하나로 연결한 폴딩 구조를 적용한 제품이다. 매트 사이 틈새를 최소화했으며, 10중 레이어드 고밀도 에어셀폼과 양면 이중 코팅 설계를 적용해 관리 편의성을 높였다. 해당 제품 구매 시 아이스팩 선풍기가 사은품으로 제공된다.

‘아이스허그 듀얼팬 유모차 쿨시트 2.0’은 더블 아이스팩과 듀얼 팬 시스템을 적용한 제품으로, 공기 순환 구조를 통해 보다 시원한 사용 환경을 제공하는 것이 특징이다. 구매 고객에게는 썸머패치가 함께 증정된다.

꿈비 관계자는 “가정의 달을 맞아 고객들이 보다 합리적인 혜택으로 여름 육아 준비를 할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “무더운 여름철 아이와 부모 모두 쾌적하게 사용할 수 있는 제품들을 다양하게 선보일 예정”이라고 말했다.