닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

공시 투명성 강화한 LH…통합공시 5년 연속 ‘무벌점’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260508010001740

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 08. 09:24

이미지
LH 본사 전경./LH
한국토지주택공사(LH)가 정부의 공공기관 통합공시 점검에서 5년 연속 무벌점을 기록했다. 공시 정확성과 내부 검증 체계를 강화해 공공기관 경영 투명성을 높였다는 평가다.

LH는 기획재정부가 실시한 '2025년 공공기관 통합공시 점검'에서 벌점 없이 평가를 통과했다고 8일 밝혔다.

공공기관 통합공시는 '공공기관의 운영에 관한 법률'에 따라 주요 경영정보를 공공기관 경영정보 시스템(ALIO)에 공개하는 제도다. 기획재정부는 매년 세 차례 정기 점검을 통해 공시 오류·누락 여부를 확인하고 벌점을 부여한다.

올해는 317개 공공기관을 대상으로 임직원 수와 채용 정보, 임원 현황, 복리후생비, 재무상태표, 감사보고서 등 24개 항목에 대한 점검이 이뤄졌다.

LH는 관련 지침 정비와 자체 가이드북 운영, 연 6회 이상의 담당자 교육 등을 통해 공시 오류를 사전에 차단해 왔다. 특히 공시 전 단계에서 부서 간 협업 체계를 강화하고 검증 절차를 세분화하면서 공시 신뢰도를 높였다는 설명이다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 "공시정보의 정확성과 투명성은 공공기관 신뢰의 출발점"이라며 "체계적인 관리와 지속적인 개선을 통해 국민이 신뢰할 수 있는 경영정보를 제공하겠다"고 말했다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기