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필랑트·콜레오스 고민 그만…르노코리아, 시승이벤트 진행

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김소영 기자

승인 : 2026. 05. 08. 09:36

고객 접점 확대 목표
르노 필랑트(Renault FILANTE)
르노 필랑트(Renault FILANTE). /르노코리아
르노코리아가 하이브리드 이테크(e-tech) 기술을 알리기 위해 고객 접점 이벤트에 나선다. 르노만의 고성능 하이브리드를 알리겠다는 계획이다.

8일 르노는 전국 전시장에서 하이브리드 전 차종을 대상으로 시승이벤트 '헬로우, 하이브리드 이테크(hello, hybrid e-tech)' 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

앞서 르노 하이브리드 모델은 지난달 기준 내수 판매량 중 87.6%(3527대)를 차지해 판매를 견인하고 있다.

르노 하이브리드는 전동화 기술이 집약돼 가장 전기차에 가까우며, 주행 시 스스로 충전하는 전기 모터로 충전 부담이 없다.

또 도심 주행시 최대 75%까지 ev모드로 주행 가능하며, 동급 차량에서 최고 수준의 복합연비를 가지고 있다.

시승객은 대표 모델인 필랑트와 콜레오스를 직접 주행 가능하다. 이벤트는 이달 9일부터 다음 달 30일까지로, 시승객에게는 추첨을 통해 △오즈모 액션캠 △GS칼텍스 주유 상품권 △루메나 휴대용 무선 선풍기를 증정한다.

또 르노는 가정의 달을 맞아 오는 30일까지 특별이벤드를 진행한다. 사전 신청 후 시승 완료한 고객에게는 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다. 이밖에도 르노 전국 로드쇼인 '르 보야지'를 개최해 고객 접점을 지속적으로 늘려갈 예정이다.
김소영 기자

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