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정청래 “개헌안 투표 불성립…野, 전향적으로 생각해달라”

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김동민 기자

승인 : 2026. 05. 08. 09:42

"국민의힘이 역사 앞에 부끄럽지 않은 정당 되길"
"韓, 가중 처벌이 아닌 감형…조희대 사법부 문제"
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더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. /연합
정청래 더불어민주당 대표가 전날 개헌안 본회의 투표에 불참한 국민의힘을 향해 "비겁하다"고 비판하며 전향적으로 생각해줄 것을 요구했다.

정 대표는 8일 서울 송파구 현장 최고위원회의에서 "어제 본회의에서 개헌안이 상정됐으나, 국민의힘의 비겁한 불출석으로 투표가 불성립됐다. 안타깝다. 국회는 오늘도 개헌에 대한 표결을 시도한다. 전향적으로 생각해주길 바란다"고 했다.

이어 "국민의힘이 역사 앞에 부끄럽지 않은 그런 정당이 되길 바란다. 이러니깐 위헌 정당 해산 심판 감이라는 얘기가 나오는 것"이라고 부연했다.

한덕수 전 총리의 내란 중요 임무 종사자에 대한 2심 판결을 두고도 비판의 목소리를 냈다. 앞서 한 전 총리는 전날 2심 판결에서 1심보다 8년 감형된 징역 15년을 선고받았다.

정 대표는 "한 전 총리가 2심에서 15년을 선고받았다. 50년 동안 공직 생활했다는 이유로 감형이 됐다. 가중 처벌해도 모자랄 판에 감형을 했다"며 "조희대 사법부 굉장히 문제가 많다"고 꼬집었다.

그러면서 "그나마 다행인 건 재판부가 비상계엄이 내란이 맞다는 점을 확인해 줬다. 한 전 총리가 주요 임무 종사자라는 게 확인됐으니, 국민의힘은 '비상계엄이 내란이냐'고 억지 주장한 것들을 철회하고 인정해야 한다"며 "국민의힘 의원들 모두가 국회에 모여 대국민 사과를 해야 한다"고 강조했다.
김동민 기자

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