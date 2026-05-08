SGC솔루션·모나미, ‘글라스락 스프링 베이비페어’ 진행

1 0 SGC솔루션이 문구 브랜드 모나미와 함께 진행하는 '글라스락 스프링 베이비 페어'.

SGC솔루션은 가정의 달을 맞아 문구 브랜드 모나미와 협업한 '글라스락 스프링 베이비 페어'를 진행한다고 8일 밝혔다.이번 행사는 최적화된 이유식 설루션을 제공하기 위해 마련됐다. 양사가 이번 행사를 통해 새롭게 선보이는 패키지는 △이유식 스타터 △이유식 심플 △조이밀 패키지 등 총 3종이다.이유식 스타터 패키지에는 이유식의 위생적인 보관은 물론, 기록을 통한 식재료의 체계적인 관리가 가능하도록 '모나미 실리콘용 키친마카'가 추가 사은품으로 구성됐다. 키친마카는 실리콘 재질 용기에 마킹할 수 있다. 주방 세제로 지울 수 있어 반복 사용이 가능하다.이유식 스타터 패키지는 이유식 시작에 필요한 모든 조리 도구를 담았다. 이유식 용기 세트와 함께 전용 냄비, 실리콘 찜기 및 큐브까지 8종의 제품을 구성했다. 이유식 심플 패키지는 핵심 보관 용기와 조리도구로 실용성을 높였다. 조이밀 패키지는 식판과 빨대컵, 스낵컵, 온도감지 스푼 등으로 구성했다.행사는 오는 11~31일 진행되며, 최대 53%의 할인 혜택을 제공한다. 기획전 상품 구매 시 적립금 5% 지급 혜택과 함께, 신규 패키지 구매자에게는 '글라스락 베이비 이지밀 스푼'을 증정한다.