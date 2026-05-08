SGC솔루션·모나미, ‘글라스락 스프링 베이비페어’ 진행

이번 행사는 최적화된 이유식 설루션을 제공하기 위해 마련됐다. 양사가 이번 행사를 통해 새롭게 선보이는 패키지는 △이유식 스타터 △이유식 심플 △조이밀 패키지 등 총 3종이다.
이유식 스타터 패키지에는 이유식의 위생적인 보관은 물론, 기록을 통한 식재료의 체계적인 관리가 가능하도록 '모나미 실리콘용 키친마카'가 추가 사은품으로 구성됐다. 키친마카는 실리콘 재질 용기에 마킹할 수 있다. 주방 세제로 지울 수 있어 반복 사용이 가능하다.
이유식 스타터 패키지는 이유식 시작에 필요한 모든 조리 도구를 담았다. 이유식 용기 세트와 함께 전용 냄비, 실리콘 찜기 및 큐브까지 8종의 제품을 구성했다. 이유식 심플 패키지는 핵심 보관 용기와 조리도구로 실용성을 높였다. 조이밀 패키지는 식판과 빨대컵, 스낵컵, 온도감지 스푼 등으로 구성했다.
행사는 오는 11~31일 진행되며, 최대 53%의 할인 혜택을 제공한다. 기획전 상품 구매 시 적립금 5% 지급 혜택과 함께, 신규 패키지 구매자에게는 '글라스락 베이비 이지밀 스푼'을 증정한다.