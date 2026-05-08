“우리 농산물 소비 촉진 목적” 공영홈쇼핑, ‘가정의 달’ 맞이 이벤트 진행

이번 행사는 매일 1명을 추첨해 적립금 50만원을 증정하는 행사다. 해당 기간 동안 공영홈쇼핑의 상품을 구매하면 자동으로 응모된다. 당첨자는 6월 9일 공영홈쇼핑 온라인몰 이벤트 당첨공지에서 확인할 수 있다. 적립금은 같은 달 19일 지급 예정이다.
같은 기간 누적 주문 금액별 최대 1만원의 적립금을 지급하는 '달려요 적립마라톤' 이벤트도 진행한다. 방송 상품을 구매하면 적립 혜택을 받을 수 있다. 기간 내 공영홈쇼핑 온라인몰 이벤트 페이지에서 '적립금 신청하기'를 필수로 완료해야 한다.
5만원 이상 구매하면 적립금 2000원, 10만원 이상은 3000원, 15만원 이상은 5000원의 적립금이 지급된다. 적립금은 6월 15일 일괄 지급 예정이다.
5월 한 달간 신규 소비자를 대상으로 한 행사도 열린다. 공영홈쇼핑에 신규로 가입했거나 최근 3개월간 구매한 이력이 없는 소비자는 10% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 3만원 이상 구매 시 적용 가능하며 최대 1만원까지 할인된다. 해당 쿠폰을 사용한 고객에게는 2000원의 적립금을 추가로 증정한다.