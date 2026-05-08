李대통령, 캐나다 총리와 통화…호르무즈 항행·에너지 수급 협력 논의

이재명 대통령, 캐나다 총리와 통화 0 이재명 대통령이 8일 청와대에서 마크 카니 캐나다 총리와 통화하고 있다./제공=청와대

이재명 대통령은 8일 마크 카니 캐나다 총리와 통화하고 양국 간 협력 강화 방안을 논의했다.특히 두 정상은 중동 상황의 평화적 해결과 호르무즈 해협 항행의 자유 보장, 안정적인 에너지 수급을 위한 국제사회의 노력에 있어 양국이 더욱 긴밀히 협력해 나가야 한다는 점에 공감대를 형성했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이 같은 내용을 전했다.두 정상은 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한-캐나다 정상회담의 후속 조치가 원만하게 이행 중이라고 평가했다.또 두 나라의 관계가 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 첨단산업, 문화를 아우르는 다방면으로 확대되는 가운데, 이 같은 추세를 바탕으로 전략적 협력을 더욱 심화해 나가자고 뜻을 모았다.이 대통령은 "한국에 있어서 캐나다는 핵심 우방 국가이며, 최근 국제 질서가 복잡하고 글로벌 에너지 공급망이 불안정한 상황에서 한국과 캐나다가 안보, 경제, 에너지, 핵심 광물, 첨단산업 등 다양한 분야에서의 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다"고 말했다.카니 총리는 이 대통령의 언급에 공감을 표하며 "캐나다와 한국 등 중견국들이 보다 실용적인 접근 하에 연대를 강화하는 것이 중요하다"고 화답했다.이 외에 두 정상은 앞으로도 수시로 소통하면서 양국 관계를 적극 발전시켜 나가기로 했고, 다양한 분야에서 구체적이고 실질적인 성과를 얻을 수 있도록 각급에서 속도감 있게 협의해 나가기로 했다.