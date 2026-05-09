중동 전쟁에도 中 수출 서프라이즈

4월 예상 상회한14.1% 증가

대미 수출은 11.3% 증가

수입도 25.3% 증가, 전망치 상회

clip20260509180318 0 중국의 수출이 중동 전쟁이라는 악재에도 불구, 서프라이즈를 기록했다는 사실을 말해주는 한 매체의 보도 내용. 자동차 수출이 서프라이즈에 특히 크게 기여한 것으로 보인다./징지르바오(經濟日報).

중동 전쟁이 종전과는 거리가 먼 부정적인 국면으로 이어지고 있음에도 중국의 지난달 수출액은 시장 예상치를 크게 웃돌면서 급증한 것으로 나타났다. 중국이 중동 전쟁으로 인해 피해를 본 것이 아니라 큰 이득을 봤다고 해도 좋을 것 같다.중국 해관총서(관세청)는 9일 자국의 지난 4월 수출 총액이 3594억4000 달러(526조원)로 지난해 같은 달 대비 14.1% 증가했다고 밝혔다. 이는 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 이코노미스트들의 전망치 중간값인 7.9%와 8.4%를 훌쩍 뛰어넘는 엄청난 실적이라고 할 수 있다. 지난 3월에 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 및 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 인한 에너지 공급 불안 속 증가세가 2.5%로 크게 둔화한 것과 대비하면 분명 그렇다고 해야 한다.중국의 지난 4월 수입액 역시 2746억2000만 달러로 25.3% 증가하면서 로이터와 블룸버그 전망치인 15.2% 20.0%를 모두 웃돌았다. 이로써 지난달 중국의 무역 흑자액은 848억2000만 달러를 기록하게 됐다. 1∼4월 누계 무역 흑자액은 3477억 달러로 집계됐다.중국 경제는 현재 국내총생산(GDP)의 25% 전후를 차지하는 부동산 산업의 수년 동안이나 이어지는 침체와 내수 부진으로 큰 어려움을 겪고 있다. 올해 성장률 목표치가 4.5∼5%로 설정된 것은 다 까닭이 있다고 해야 한다. 물론 무역 부문은 활황을 유지하면서 디플레이션(경기 침체 하의 물가 하락) 등의 요인으로 휘청거릴 위험이 다분한 경제의 버팀목이 되고 있다. .도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞둔 지난 4월의 대미 흑자가 230억7000만 달러로 집계된 사실만 봐도 정말 그렇다고 할 수 있다. 특히 대미 수출은 367억6000만 달러로 미중 관세 및 무역전쟁이 본격 격화됐던 지난해 4월과 비교해도 11.3%나 증가하면서 효자 노릇을 톡톡히 했다. 136억9400만 달러에 그친 미국으로부터의 지난 4월 수입액 역시 마찬가지라고 할 수 있다.