“농업 현장 목소리 정책에 담겠다”…안재민, 청년농·후계농과 간담회

“농업 현장의 답을 정책으로… 농업인과 정기적 소통 체계 만들 것”

KakaoTalk_20260507_185509115_14 0 안 후보가 선거사무소에서 한국후계농업경영인 상주시연합회와 정책 간담회를 개최했다/안재민 후보 선거사무소

안재민 국민의힘 상주시장 후보가 한국후계농업경영인 상주시연합회와 정책 간담회를 열고 농업 현장의 의견을 청취했다.10일 안 후보 선거사무소에 따르면 최근 열린 간담회에는 농업경영인과 청년농업인들이 참석해 청년 주거 문제와 승계농 지원, 농촌 인력난, 스마트팜, 농지 확보, 농산물 판로 확대 등 다양한 농업 현안을 건의했다.참석자들은 영농 현장에서 겪고 있는 어려움과 제도 개선 필요 사항 등을 전달했고, 안 후보는 관련 의견을 듣고 정책 방향과 대응 방안을 설명했다.농업 가업 승계 청년농 정책과 관련해서는 "상주 농업을 이어가는 승계농에 대한 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.특히 농촌 인력난 문제와 관련해서는 외국인 계절근로자 공급 부족과 농번기 인력 수급 불균형 문제가 집중적으로 논의됐다.이에 대해 안 후보는 시장 직속 '농촌인력 컨트롤타워' 구축과 스마트 전산화 시스템 도입, 외국인 계절근로자 확대 공급, 거점형 숙소 운영 등을 추진하겠다고 말했다.청년농 스마트팜 임대단지 확대 요구에 대해서는 중앙정부와 협력해 청년농 현실에 맞는 스마트팜 임대단지 조성과 국가 농식품 클러스터 연계 정책을 추진하겠다는 입장을 밝혔다.또 "청년농이 안정적으로 정착하고 미래를 설계할 수 있도록 실질적인 정책을 선제적으로 마련해야 한다"며 만원주택 도입 등 주거·판로·소득이 연계된 청년농 정착 지원 체계 구축 의지도 드러냈다.농산물 홍보와 판로 확대 방안으로는 △서울 및 전국 주요 도시에 '상주사랑' 안테나숍 설치 △농식품 관련 대기업 유치 △상주사랑앱 기반 디지털 직거래 시스템 구축 등을 제시했다.이와 함께 △농·축산물 가격안정기금 설치 및 생산비 기반 최저가격 보장 △한국환경공단 상주 수거사업소 설치를 통한 영농 폐기물 원스톱 처리 공약도 소개했다.간담회 참석자들은 "현장 목소리를 충분히 이해한 답변이었다", "현실적인 대안을 들을 수 있었다" 등의 반응을 보였다.안 후보는 "농업은 상주의 근간이며 현장의 목소리가 정책의 출발점이 돼야 한다"며 "정기적인 정책 간담회를 체계화해 현장 의견이 실제 행정으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.이어 "국회의원과 중앙정부와의 협력을 통해 상주 농업 경쟁력을 높이고 그동안 막혀 있던 정책과 예산 문제 해결에 힘쓰겠다"고 밝혔다.