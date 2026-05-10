현대차 후원 다큐 ‘K-에브리띵’ 전 세계 공개…CNN 통해 K-문화 저력 조명

현대차·CNN 협업 다큐 4부작 공개…K-팝·영화·푸드·뷰티 집중 조명

다니엘 대 킴 총괄 프로듀서 참여…이병헌·싸이·강민구 셰프 등 출연

쿠팡플레이·HBO맥스 동시 공개…글로벌 문화 콘텐츠 영향력 확대

260510 현대차 단독후원, CNN 오리지널 시리즈 '케이-에브리띵' 글로벌 공개(1) 0 '케이-에브리띵'에 출연한 호스트 다니엘 대 킴과 한국인 최초 미쉐린 3스타 코리 리(Corey Lee) 셰프가 대화를 하고 있는 모습./현대차

현대자동차가 단독 후원한 CNN 오리지널 다큐멘터리 시리즈 'K-에브리띵(K-Everything)'이 전 세계에 공개됐다. K-팝부터 영화·드라마, 음식, 뷰티까지 한국 문화 전반의 성장 배경과 글로벌 영향력을 조명하는 콘텐츠다.10일 현대차는 CNN과의 장기 파트너십을 바탕으로 제작한 4부작 다큐멘터리 'K-에브리띵'을 지난 9일 공개했다고 밝혔다. CNN 인터내셔널을 통해 글로벌 방영을 시작했으며 국내에서는 쿠팡플레이를 통해 시청할 수 있다. 해외에서는 HBO맥스 서비스 지역에서 확인할 수 있다.'K-에브리띵'은 한국 문화가 세계적 현상으로 자리 잡기까지의 과정과 그 배경에 있는 창의성·혁신·열정 등을 집중적으로 다룬다. 음악과 영화, 음식, 뷰티 등 다양한 분야를 통해 한국 문화의 진화와 글로벌 확장 과정을 입체적으로 조명한다.진행은 한국계 미국 배우이자 프로듀서인 다니엘 대 킴이 맡았다. 총괄 프로듀서로도 참여해 K-문화 성장 과정과 산업 구조를 직접 소개한다.첫 번째 에피소드 'K-팝' 편에서는 싸이와 태양, 전소미 등을 통해 글로벌 팬덤과 K-팝 산업의 성장 배경을 다룬다.뒤를 이은 두 번째 에피소드 'K-필름' 편에서는 이병헌 배우, 연상호 감독, 김은숙 작가, 이미경 부회장 등이 출연해 한국 영화·드라마 산업의 성장 과정을 소개한다.세 번째 'K-푸드' 편에서는 한국인 최초 미쉐린 3스타 셰프 코리 리와 강민구 셰프, 조희숙 셰프 앨리 리 푸드 스타일리스트 등이 등장해 한식의 역사와 글로벌 미식 시장 확장 과정을 조명한다.마지막 'K-뷰티' 편에서는 아이린 김, 레오제이 등 인플루언서들이 참여해 한국 뷰티 산업의 영향력을 분석한다.현대차는 이번 프로젝트를 통해 브랜드 철학인 '휴머니티를 향한 진보(Progress for Humanity)'를 글로벌 문화 콘텐츠와 연결한다는 전략이다. 현대차 관계자는 "모든 변화와 혁신의 중심에는 결국 사람과 문화가 있다는 점에 공감하고 있다"며 "K-문화가 전 세계를 연결하는 강력한 매개체로 자리 잡은 지금, 한국의 뿌리를 두고 함께 성장해온 기업으로서 이 특별한 이야기를 조명하고 지지하는 일은 의미 있는 행보"라고 말했다.