“검증된 군정으로 다시 뛰겠다”…성낙인 창녕군수 예비후보 선거사무소 개소

박상웅·박완수 등 참석…“안정적 군정 운영 높이 평가

“창녕 미래 성장 기반 완성할 4년 만들겠다”

성낙인 -3 0 성낙인 창녕군수 예비후보가 지난 8일 창녕읍 소재 선거사무소 동행캠프 개소식에서 인사말을 하고 있다. /오성환 기자

성낙인 0 성낙인 창녕군수 예비후보가 8일 선거사무소 동행캠프 개소식을 축하하기 위해 참석한 박상웅 국회의원· 엄용수 전 국회의원, 지방선거 출마자 등과 함께 국민의힘 지방선거 필승을 기원하며 기념촬영을 하고 있다. /오성환 기자

성낙인 군수 사무실 개소식 104 0 박완수 경남도지사 예비후보가 성낙인 군수 예비후보 선거사무소 동행캠프 개소식에서 축사를 하고 있다. /오성환 기자

국민의힘 성낙인 창녕군수 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 재선 도전에 나섰다.성 예비후보는 지난 8일 창녕읍 소재 선거사무소 '동행캠프'에서 개소식을 개최하고 지지층 결집과 함께 선거전에 돌입했다.이날 행사에는 국민의힘 박상웅 국회의원과 박완수 경남도지사 예비후보, 김진백 전 창녕군수 등 지역 정관계 인사와 지지자들이 참석했다.참석자들은 지난 3년간 군정을 이끌어온 성 후보의 행정 운영 능력과 주요 성과를 높게 평가하며 지지를 보냈다.박상웅 국회의원은 축사에서 "성낙인 후보는 지난 3년 동안 군민과의 약속을 결과로 보여줬다"며 "검증된 행정 경험과 추진력을 갖춘 성 후보가 다시 군정을 맡는 것이 창녕 미래 경쟁력을 높이는 길"이라고 말했다.박완수 경남도지사 예비후보도 "성 후보의 행정력은 이미 충분히 검증됐다"며 "어려운 경제 상황 속에서도 의미 있는 변화를 만들어낸 만큼 앞으로의 4년은 창녕의 성장 기반을 더욱 탄탄히 다지는 시간이 될 것"이라고 밝혔다.성 예비후보는 답사를 통해 지난 3년간의 성과를 군민과 공직자들의 노력 덕분이라고 평가하며 감사의 뜻을 전했다.그는 "지금 창녕은 지역 성장의 중요한 전환점에 서 있다"며 "생활 인프라 확충과 함께 미래 먹거리를 책임질 장기 성장 전략, 지속 가능한 발전 기반 마련이 필요한 시기"라고 말했다.이어 "'안정'과 '연속성'을 바탕으로 주요 현안 사업을 흔들림 없이 추진하고 소외 지역 없는 균형 성장을 이루겠다"며 "더 큰 창녕을 위한 비전을 완성하겠다"고 강조했다.성 예비후보는 "군민들의 지지 속에 중단 없는 창녕 발전을 이어가겠다"며 지지를 호소했다.지역 정가에서는 이번 개소식이 단순한 선거사무소 개소를 넘어 지난 군정 운영에 대한 평가와 재신임 성격을 함께 담고 있다는 분석도 나오고 있다.