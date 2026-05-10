“시스템 관리 용역 512건에 서면 미발급”…공정위, 두산에 과징금 2.3억

182개 사업자에 용역수행 시작까지 미발급

하도급거래 법정 보존 서류 3년간 미보존해

2026010601000424800024931 0 두산그룹 본사 전경./두산

공정거래위원회가 시스템 개발 및 관리(SI) 용역을 위탁하면서 계약 서면을 발급하지 않은 두산에 2억원 이상의 과징금을 부과했다.10일 공정위에 따르면 두산은 2022년 1월 2일부터 2024년 10월 21일까지 182개 수급사업자에게 총 516건의 SI 용역을 위탁하면서 하도급대금 등 법정기재사항을 기재한 계약 서면을 각 수급사업자의 용역수행 시작일까지 발급하지 않았다. 이 중에는 용역 시작 후 291일이 지나 발급한 건도 있었다.아울러 두산은 18개 용역계약과 관련해 대금 지급기일, 산출물 검사의 시기와 방법이 명확하게 기재되지 않은 서면을 발급했으며 하도급거래에 관한 법정 보존대상 서류를 의무 보존기간(3년) 동안 미보존했다.계약당사자 간 불필요한 분쟁 발생 예방과 수급사업자 이익 보호를 위해 원사업자는 수급사업자가 용역 수행을 시작하기 전에 하도급계약의 내용을 기재한 서면을 발급해야 할 의무가 있다.공정위는 법 위반 계약건수와 관련 하도급대금의 규모가 크고 수급사업자와의 사업규모 차이도 상당하며, 법 위반이 2년 8개월 이상 장기간 이뤄졌다는 점을 고려해 두산에 향후 재발방지를 위한 시정명령과 함께 과징금 2억3000만원 부과를 결정했다.불완전한 서면 발급 행위와 서류 보존 의무 위반행위에 대해서는 법 위반의 정도가 경미하다고 판단해 경고 조치했다.공정위 관계자는 "앞으로도 첨단산업 분야에 전문화된 조사 역량을 집중 투입해 수급사업자의 권익을 침해하는 불공정한 거래 관행을 시정하겠다"며 "법 위반 행위 적발 시 엄중한 제재를 통해 공정한 하도급 거래질서가 확립될 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다.한편 공정위는 대금지급 관련 분쟁이 발생하는 등 SI업계에서 공정한 하도급 거래질서가 정착되지 않는 문제가 있어온 것에 주목, 2016년부터 상위 업체들의 하도급거래 관행을 점검해 왔다. 2020년에는 매출액 상위 30위 이상 사업자 중 4개사를, 2022년에는 매출액 1000억 원 이상 사업자 중 5개사를 조사해 불공정하도급거래행위를 바로 잡은 바 있다.2024년 10월에는 '소프트웨어 하도급분야 간담회'와 하도급거래 서면실태조사 결과를 바탕으로 대규모 기업집단 소속 5개 SI 업체(DB Inc·KT DS·한진정보통신·SK·두산)에 대해 직권조사를 실시, 이번 두산 건을 끝으로 이들 5개 사건의 처리를 마무리하게 됐다.