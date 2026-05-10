“강원도 바람을 주민소득으로”…공공주도 육상풍력 본격 시동

도·강원개발공·한국동서발전 업무협력체계 가동

입지 발굴부터 이익 공유까지 주민 참여형 모델로

강원도 공공주도 육상풍력 0 강원도는 강원개발공사, 한국동서발전과 공공주도 육상풍력 업무협약을 체결한뒤 기념사진을 찍고 있다./강원도

강원특별자치도는 지역에 풍부한 풍력 자원을 핵심 자산으로 활용하기 위해 공공 주도의 육상풍력 사업모델 개발에 본격적으로 나선다. 강원도는 8일 도청 회의실에서 강원개발공사, 한국동서발전과 '공공주도 육상풍력 업무협약'을 체결하고 실무 협력체계를 가동한다고 10일 밝혔다.강원도는 태백·평창·정선 등을 중심으로 국내 최대 규모의 풍력발전 단지를 운영하며, 동해안과 산간 지역을 기반으로 신재생에너지 확대에 속도를 내고 있다.이렇게 육상풍력은 강원도의 대표적인 재생에너지 자원으로 꼽히지만, 그동안 주민 수용성 확보와 산림훼손 등 각종 환경문제, 계통 연계 등 복합적인 과제로 인해 사업 추진에 어려움을 겪어왔다.이에 도는 공공기관 중심의 실무협의체를 구성해 입지 발굴 단계부터 주민 협의, 인허가, 사업화까지 전 과정을 공동 대응함으로써 사업의 투명성과 실행력을 높인다는 전략이다.강원도 관계자는 "이번 협약은 재생에너지로의 에너지 전환 흐름에 대응하는 동시에 도의 자원을 지역 주민소득과 직접 연계하는 '이익 공유형' 모델을 지향한다는 점에서 의미를 부여하고 있다"고 설명했다.협약에 따라 각 기관은 고유의 전문성을 바탕으로 역할을 분담한다. 강원도는 정책 방향 설정과 관계기관 협의 등 행정적인 총괄을 맡는다.강원개발공사는 사업 모델 설계와 경제성 분석, 주민 참여형 이익 공유 방안 검토를 주도한다.한국동서발전은 풍황 분석과 기술 검토, 계통 연계 등에 대한 전문적인 자문을 지원한다.심원섭 도 산업국장은 "이번 협약을 계기로 공공성과 투명성을 바탕으로 재생에너지로 주민과 이익을 나누는 강원형 공공풍력 모델을 만들어 가겠다"며 "공공 주도의 강력한 실무협의체를 통해 도민이 체감할 수 있는 지역 상생형 재생에너지 사업 모델을 적극 발굴하겠다"고 말했다.협약식에 참가한 관계자 역시 "그동안 풍력 발전이 지역 주민들과 갈등을 빚는 사례가 적지 않았는데 공공기관들이 직접 나서서 입지를 발굴하고 이익을 나누는 구조를 만든다니 기대가 크다"며 "지역 환경을 보존하면서도 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아가는 상생 모델이 정착되길 바란다"고 전했다.이번 협약은 강원도가 탄소중립과 RE100 시대를 선도하는 청정에너지 거점으로 도약함과 동시에, 분산에너지 확대라는 국가적 정책 과제에 발맞춰 지역 경제 활성화의 새로운 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 예상된다.