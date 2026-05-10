최대호 선거사무소 개소...“이재명 정부와 함께 강한 안양 완성”

"고유가 위기 극복 위해 시민과 함께 하겠다" 다짐

안양의 미래 100년을 위한 역점사업 완성 약속

5사진 최대호 안양시장 후보 (1) 0 최대호 안양시장 후보가 선거사무소 개소식에서 참가자들과 지방선거 승리를 기원하며 떡을 자르고 있다. /엄명수 기자

최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 동안구 비산동 선거사무소에서 개소식을 개최하고 지방선거 승리를 다짐했다.최 후보는 개소식 모두발언에서 "중동전쟁으로 인한 고유가 등으로 서민경제와 한국경제 전반에 위기감이 커지고 있다. 이재명 정부와 함께 이 위기를 극복하겠다"고 밝혔다. 그는 시민들의 동참을 믿는다고도 했다.최 후보는 안양의 역점사업들을 완성해 위기에도 흔들리지 않는 강한 안양의 토대를 만들겠다고 했다. 또한 지방선거에서 승리해 미래 세대에게 자부심과 희망을 주는 안양을 물려주겠다는 의지를 보였다.개소식에는 강득구·이재정·민병덕 국회의원과 이학영 국회 부의장이 참석해 민주당 안양 원팀의 결속력을 보였다.추미애 경기도지사 후보, 정원오 서울시장 후보, 박찬대 인천시장 후보 등은 영상 메시지를 통해 최대호 후보를 안양 발전의 적임자로 지목하며 지지와 격려를 전했다. 이들은 축하 영상에서 GTX와 광역철도망, 평촌 신도시 재정비, 박달스마트시티 등 안양의 미래를 준비하는 변화들이 현실화되고 있다고 했다. 또한 최대호 후보가 이미 검증된 시장임을 강조하며, 더 큰 도약을 위해 함께 해달라고 당부했다.이어 이들은 안양의 새로운 변화가 용기있는 도전에서 시작된다며, 비약적 발전의 기회가 찾아왔다고 개소식을 축하했다.이날 행사에는 김덕지 한국과학융합포럼 총재와 안양에 사는 6남매 다둥이 엄마가 축하 영상을 보내기도 했다.최대호 후보는 "도시의 미래 성장동력 구축이 안양 재도약의 기본 토대가 될 것이다. 실력과 결과로 검증된 후보가 선택돼야 한다"고 말했다. 이어 '안양의 완성, 믿으니까 최대호'라는 슬로건을 내걸고, 그간 추진해온 안양 발전의 주요 핵심 사업들을 성공적으로 마무리하겠다고 약속했다.