입학부터 취업까지…‘기업맞춤 성장경로’ 구축

교육부, 직업계고 채용연계형 직무교육과정 3000명 지원

1·2학년 월 30만원,3학년 60만원 지원금 지급

NISI20260508_0002130882_web 0 2026 채용연계형 직무교육과정 성장경로 모형(안)=교육부 제공

화면 캡처 2026-05-10 122432 0 2025 채용연계형 직무교육과정 성과 분석표=교육부 제공

교육부는 대한상공회의소(대한상의)와 전국 직업계고생 3000명 대상으로 '채용연계형 직무교육과정 지원사업'을 추진하며 오는 11일부터 참여 학생 모집에 나선다고 10일 밝혔다.채용연계형 직무교육과정 지원사업은 직업계고 학생들이 신산업·신기술 분야 선호기업이 요구하는 맞춤형 집중 직무교육에 참여해 기업 맞춤형 직무역량을 향상하고 취업으로 연계될 수 있도록 지원하는 사업으로 2022년 시작됐다.올해는 직업계고 1·2학년 과정을 신설한 점이 큰 특징이며 저학년 단계에서 직무탐색과 기초역량 강화 과정을 고학년 단계에서 채용연계 교육과 유기적으로 연결해 학생들이 충분히 준비된 상태로 기업에 취업할 수 있도록 설계했다.참여 학생들은 취업 준비에 앞서 자신의 적성에 맞는 직무를 탐색·선택하고 해당 분야에서 요구하는 실무능력을 단계적으로 축적하며 성장할 수 있게 된다. 교육과정에 참여하는 1·2학년은 교육기간(2주) 30만원의 교육지원금을 받고 3학년은 교육기간(3개월 내외) 월 60만원의 지원금을 지급받는다.아울러 수도권 편중을 막기 위해 교육기관을 서울, 경인, 전라, 경상, 충청 5개 권역으로 분산 운영하고 거주지 외 원거리 이동 학생을 위해 기숙사 및 학생 식당을 운영할 계획이다.최근 3년간 졸업(예정)자를 대상으로 한 사업 운영 결과 누적 3566명이 참여해 3347명이 수료했으며 이중 2392명이 취업, 순취업률 평균 71.5%를 기록했다. 작년에는 교육만족도(5점척도, 4.43)와 순취업률(75.2%), 취업의 질(300인 이상 기업 취업률 65.0%)의 모든 항목에서 높은 성과를 보였다.특히 대기업 특화 과정을 늘려 기업이 요구하는 실무능력 중심으로 교육을 구성하면서 취업자 중 55.1%인 495명이 1000인 이상 대기업 및 공공기관에 취업했다. 이에 한국전력, 하나은행, DB하이텍, 현대그린푸드, CJ 등 각 산업의 주요 기업들이 해당 사업에 참여하는 등 취업의 질 또한 함께 개선된 것으로 평가되고 있다.교육부는 이러한 성과를 바탕으로 올해는 금융, 디지털, 반도체, 전기·전력, 항공보안, 호텔·관광 분야 등 미래 유망 산업 수요를 반영한 총 94개의 교육과정을 개설해 다양한 분야에서 학생들의 진로 선택을 지원한다.이를 통해 기업이 교육과정 설계와 운영에 직접 참여하면서 학생들은 학교 교육과 산업 현장 간 간극을 줄이고 실제 직무 수행에 필요한 능력을 사전에 갖춘 상태로 취업할 수 있게 된다. 또한 기업은 현장에서 즉시 활용 가능한 인재를 확보할 수 있어 교육과 채용이 유기적으로 연결되는 선순환 구조가 형성될 것으로 기대된다.최교진 교육부 장관은 "앞으로도 산업 수요에 기반한 직업교육을 지속적으로 확대해 학생·학교·교육청·기업이 함께 참여하는 협력 생태계를 구축해 나갈 계획"이라며 "직업계고 학생들이 보다 안정적이고 질 높은 일자리로 진출해 성장해 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.