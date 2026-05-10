배민, 외식업주 자녀 310명에 장학금…5년간 90억 지원

코엑스서 장학증서 수여식 개최

멘토링·해외 탐방 프로그램도 운영

clip20260510133700 0 우아한형제들은 지난 9일 서울 코엑스에서 '2026 우아한 사장님 자녀 장학증서 수여식'을 열고 외식업주 자녀 장학생들과 기념촬영을 진행했다./우아한형제들

배달 애플리케이션 배달의민족 운영사 우아한형제들이 외식업주 자녀 310명에게 총 17억5000만원 규모의 장학금을 지원했다.우아한형제들은 지난 9일 서울 코엑스에서 '2026 우아한 사장님 자녀 장학증서 수여식'을 열고 선발 장학생들에게 장학금을 전달했다고 10일 밝혔다.'우아한 사장님 자녀 장학금'은 외식업주 가정의 미래 세대를 지원하기 위해 2022년 시작된 장학 프로그램이다. 우아한형제들 창업자인 김봉진 전 의장과 설보미 부부가 설립한 '봉앤설이니셔티브'의 '우아한 사장님 살핌기금' 100억원에 우아한형제들이 매년 기부금을 더하는 방식으로 운영된다. 사회복지공동모금회 사랑의열매가 기금 운용을 맡고, 사단법인 점프가 장학생 선발과 프로그램 운영을 담당한다.올해는 지난 3월 모집을 시작해 총 310명의 장학생을 선발했다. 고등학생에게는 300만원, 대학생에게는 400만원, 해외 대학원생에게는 1000만원의 학업 지원금을 지급한다. 지원 대상은 모집 시작일 기준 외식업을 운영 중인 자영업자의 자녀 가운데 중위소득 130% 이하 가정이다.우아한형제들은 이번 지원까지 포함해 5년간 총 1578명의 외식업주 자녀에게 누적 90억원 규모의 장학금을 지원하게 됐다. 지난 4년간 지원 규모는 1268명, 72억5000만원이었다.단순 학업 지원에 그치지 않고 성장 프로그램도 함께 운영한다. 장학생들에게는 우아한형제들 임직원이 참여하는 멘토링 프로그램이 제공되며, 우수 대학생 장학생에게는 해외 탐방 기회도 지원된다.이날 수여식은 장학생과 외식업주 가족, 우아한형제들 및 운영기관 관계자들이 참석한 가운데 온·오프라인 병행 방식으로 진행됐다. 행사에서는 장학생과 학부모가 함께 참여하는 토크쇼도 열렸다.김중현 우아한형제들 가치경영실장은 "외식업과 함께 걸어온 가족들을 응원하는 장학금이 자녀들의 성장 기반이 되길 바란다"며 "앞으로도 외식업주의 든든한 상생 파트너로 함께하겠다"고 말했다.