경찰, 광주 ‘묻지마 살인’ 피의자 반사회성 검사 결과 11일 공개

경찰, 반사회적 성향 확인 차원서 검사 진행

총점 40점 중 20점 넘으면 통상 사이코패스 분류

PYH2026050706010005401_P4 0 광주 동구 광주지방법원에서 '묻지마 살인' 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다./연합뉴스

어린이날 새벽 광주에서 일면식 없는 고교생들에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명을 다치게 한 20대 피의자의 사이코패스 진단 검사 결과가 11일 나온다.10일 광주 광산경찰서 등에 따르면 경찰은 살인·살인미수 혐의로 구속된 장모씨(24)를 상대로 실시한 사이코패스 진단 검사(PCL-R) 결과를 11일 발표할 예정이다.이번 검사는 장씨가 뚜렷한 동기나 목적 없이 길을 지나던 고교생들을 대상으로 범행을 저지른 것으로 조사되면서 반사회적 성향 등을 확인하기 위해 진행됐다. PCL-R 검사는 20개 문항을 통해 충동성, 공감 능력 부족, 무책임성 등 성격적 특성을 수치화하는 방식이다. 총점 40점 가운데 국내에서는 통상 20점을 넘으면 사이코패스 성향이 있는 것으로 분류한다.경찰은 장씨의 범행 동기와 계획범죄 여부를 밝히기 위한 수사도 이어가고 있다. 장씨는 경찰 조사에서 우발적 범행이었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 이 진술의 신빙성을 확인하기 위해 사건 전후 장씨의 행적과 확보한 자료를 분석·대조하고 있다.현재까지 장씨에게 적용된 살인·살인미수 혐의 외에 추가 범죄 혐의는 드러나지 않은 것으로 전해졌다. 경찰은 검거 당시 장씨가 소지하고 있던 휴대전화에 대한 디지털 포렌식 작업을 마무리하고, 범행 동기와 관련한 유의미한 자료가 있는지 분석 중이다.경찰은 또 범행 하루 전인 지난 4일 장씨의 지인인 베트남 국적 여성이 경북지역 경찰서에 낸 고소장과 관련해서도 사실관계를 확인할 방침이다.장씨는 어린이날인 지난 5일 오전 0시 11분께 광주 광산구 월계동의 한 보행자도로에서 고교 2학년생 A양(17)과 동갑내기 B군에게 흉기를 휘둘러 A양을 숨지게 하고 B군에게 중상을 입힌 혐의를 받는다.