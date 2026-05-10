서강석 송파구청장 후보 “21억 아파트 세금 14억…부동산 정책, 국민이 심판할 것”

서강석, 재산세·장특공 폐지 비판

"정부에 월세 사는 느낌 인식 확산"

"시장에 집 나오게 해야 공급"

clip20260510181523 0 서강석 송파구청장 후보가 지난 9일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 '부동산지옥 저지를 위한 서울 연석회의'에서 정부의 부동산 정책을 비판하고 있다. /서강석 송파구청장 후보 선거캠프

서강석 국민의힘 송파구청장 후보가 이재명 정부의 부동산 정책을 강하게 비판하며 "국민이 이번 선거에서 반드시 심판해줄 것"이라고 밝혔다.서 후보는 지난 9일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 '부동산지옥 저지를 위한 서울시장·구청장 후보 연석회의'에 참석해 이같이 말했다.서 후보는 "송파의 경우 정부가 공시지가를 평균 25%가량 인상하면서 기존 400만원 수준이던 재산세가 600만원대로 치솟았다"며 "주민들 사이에서는 이러다가 내 집에 사는 게 아니라 정부에 월세를 내며 사는 것 아니냐는 인식이 확산하고 있다"고 지적했다.특히 장기보유특별공제(장특공) 폐지 추진과 관련해 서 후보는 "30년 전 1억도 안 되던 송파 84㎥ 아파트값이 현재 21억원 수준이 됐는데, 양도차익 20억원에 양도소득세 최고 세율 70%를 적용하면 세금이 14억원이다. 이 같은 상황에서 세금을 내라고 하면 누가 집을 팔겠느냐"고 반문했다.이어 "주택은 수요와 공급으로 가격이 결정된다"며 "신규 주택 공급뿐 아니라 기존 주택을 시장에 자유롭게 내놓을 수 있게 하는 것도 중요한 공급"이라고 강조했다.서 후보는 "정부와 민주당은 말로만 재건축·재개발을 외치지만 실상은 다르다"며 "오세훈 시장이 마련한 제도에 따라 각 자치구가 재건축을 진행하고 있으며 송파구도 현재 재건축·재개발이 빠르게 진행되고 있다"고 설명했다. 그러면서 "내 집을 시장에 못 내놓게 하고 집값이 올라가면 세금을 걷어가려는 정부의 부동산 정책을 우리 국민이 이번 선거에서 반드시 심판해주리라 믿는다"고 힘주어 말했다.