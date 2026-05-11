모바, G마켓 빅스마일데이 참여…청소가전 라인업 공개

글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)가 G마켓 연중 최대 할인 행사 ‘빅스마일데이’에 참여해 무선 청소기 등 주요 제품을 선보인다고 밝혔다. 이번 행사는 5월 6일부터 진행된다.

모바는 행사 기간 로봇청소기, 물걸레 청소기, 무선 청소기 등 다양한 제품군을 판매하며, 무선 청소기 라인업 가운데 ‘S1 Detect’와 ‘I10’을 주력 제품으로 내세운다.

S1 Detect는 최대 1만9000Pa 흡입력과 BLDC 모터를 적용한 무선 청소기다. LED 먼지 감지 기능을 통해 바닥 먼지를 시각적으로 확인할 수 있으며, 멀티 표면 브러시를 탑재해 마루와 카펫, 큰 부스러기 등 다양한 환경에서 청소가 가능하다. 또한 5단계 먼지 차단 시스템을 적용해 미세먼지와 알레르기 유발 물질의 재배출을 줄일 수 있도록 설계됐다.

I10은 최대 2만Pa 흡입력과 180AW 성능을 지원하는 무선 스틱 청소기다. 360도 회전이 가능한 듀얼 롤러 브러시를 적용해 조작 편의성을 높였으며, 미세먼지부터 큰 입자까지 효과적으로 제거할 수 있다고 회사 측은 설명했다. 여기에 140도 초광각 먼지 감지 라이트를 탑재해 어두운 공간에서도 먼지를 쉽게 확인할 수 있으며, 약 1.35kg의 무게와 최대 60분 사용 가능한 배터리를 지원한다.

모바 관계자는 “빅스마일데이를 통해 다양한 무선 청소기 제품을 합리적인 혜택으로 선보이게 됐다”며 “사용 환경과 라이프스타일에 맞춘 스마트 청소 솔루션을 제공할 계획”이라고 말했다.