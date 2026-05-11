닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 서비스

이동의즐거움 새 수장에 이정환…“교통결제 넘어 생활 플랫폼으로”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260511001037363

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 05. 11. 10:39

이정환 이동의 즐거움 신임 대표이사.


이동의즐거움이 신임 대표이사로 이정환 대표를 선임하고 모빌리티 플랫폼 경쟁력 강화에 나선다.


이정환 신임 대표는 1972년생으로 서울대학교 경영학과를 졸업했으며 한국 공인회계사(KICPA) 자격을 보유하고 있다. PwC와 딜로이트, 커니 등 글로벌 컨설팅업계에서 경력을 쌓았고, 대우정보시스템 CFO와 써머스플랫폼 CFO·CTO 등을 지냈다. 이후 오토플러스와 SK렌터카 대표를 맡아 사업 구조 개선과 성장 전략을 이끈 바 있다.


회사 측은 이번 인사에 대해 교통 결제 플랫폼 ‘이즐(EZL)’의 경쟁력을 강화하고 서비스 혁신과 신규 사업 확장을 본격화하기 위한 결정이라고 설명했다. 특히 플랫폼 비즈니스와 데이터 기반 경영에 대한 이 대표의 경험이 미래 모빌리티 시장 대응에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.


이 대표는 “이동의즐거움은 교통 결제 인프라를 기반으로 도시 이동과 시민의 일상을 연결해온 기업”이라며 “이용자들이 서비스 전반에서 체감할 수 있는 수준까지 완성도를 높이고, 이동 경험 확대에 집중하겠다”고 밝혔다.


이어 “‘Easy Link, Easy Life’라는 방향성 아래 연결된 서비스들이 실제 이용 환경에서 자연스럽게 이어질 수 있도록 구현하겠다”며 “데이터와 기술을 기반으로 서비스 간 연계를 강화하고 이용자 중심 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.


이동의즐거움은 전국 교통카드 시스템 구축 및 운영 경험을 기반으로 교통 정산 인프라를 운영하고 있다. 최근에는 교통·결제 데이터 역량을 활용해 모빌리티 핀테크 플랫폼 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기