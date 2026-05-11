SK이노베이션, AI 스타트업 발굴부터 투자까지 ‘원스톱 지원’

'AI 임팩트 솔루션' 참가팀 모집, 에너지·사회문제 해결 아이디어 발굴

실증 개발비·전문가 멘토링·후속 투자 연계 등 사업화 전 과정 지원

우수팀 최대 2000만원 추가 지원…TIPS 연계도 추진

사진 0 'AI 임팩트 솔루션' 참여팀 모집 포스터./SK이노베이션

SK이노베이션이 에너지와 사회문제를 해결할 스타트업 및 창업팀 발굴에 나선다.11일 SK이노베이션은 신규 사회공헌 프로그램인 'AI 임팩트 솔루션' 참가팀을 모집한다고 밝혔다. 'AI 임팩트 솔루션'은 AI 솔루션을 통해 에너지 및 사회문제 해결에 기여할 창업팀을 발굴·육성하는 프로그램이다. SK이노베이션이 주최·후원하고 임팩트 투자 및 액셀러레이팅 전문기관인 큐네스티가 운영을 맡는다.이번 프로그램을 통해 선발된 10개 팀에는 실증 개발비와 함께 AI 기술·비즈니스·임팩트 분야 전문가 멘토링, 상용화 지원, 후속 투자 연계 등이 단계별로 제공된다. 우수 솔루션으로 선정된 팀에는 최대 2000만원 규모의 추가 사업화 지원금도 지급된다. 사업 2년 차에는 중소벤처기업부 기술창업 지원 프로그램인 TIPS 연계와 임팩트 투자자 매칭 등 후속 지원도 추진할 계획이다.모집 분야는 'AI for Energy'와 'AI for Social Issues' 두 개 트랙으로 나뉜다. 에너지 접근성·에너지 효율·탄소 감축 등 에너지 분야와 돌봄·안전·환경·이동권·교육 등 사회문제 해결 아이디어를 대상으로 한다.개인 또는 5인 이하 팀 단위로 지원 가능하며 기업 및 사회적경제 조직은 설립 3년 이내여야 한다. 사회적 약자가 포함된 팀에는 우대 조건이 적용된다. 참가 신청은 5월 11일부터 6월 12일까지 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.SK이노베이션 관계자는 "AI 기술은 산업 혁신을 넘어 다양한 사회문제 해결에도 혁신적 변화를 만들고 있다"며 "아이디어 검증부터 상용화까지 실효성 있는 지원을 통해 실질적인 사회적 가치를 창출할 수 있도록 하겠다"고 말했다.