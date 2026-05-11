김선태, MBC 선거 방송 출연

김선태 0 /김선태 유튜브

공무원 출신 유튜버 김선태가 오는 3일 선거 방송에 출연한다.11일 방송계에 따르면 김선태는 오는 6월 3일 방송되는 MBC 제9회 전국동시지방선거 개표방송 '선택 2026'에 나와서 선거와 관련한 이야기를 나눌 예정이다.김선태는 충북 충주시 홍보 담당으로 활동하며 '충주맨'으로 유명세를 탔다. 최근에는 공직에서 물러나 유튜버로 기업, 지자체 등 각종 홍보 콘텐츠를 만들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 구독자는 166만명이다.