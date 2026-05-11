카카오프렌즈, ‘우가춘가 춘시인’ 테마 상품 선봬

다양한 온·오프라인 이벤트도 진행

ㅋㅇㅋ 0 카카오프렌즈가 '우가춘가 춘시인' 테마 상품을 선보였다. /카카오

키카오의 카카오프렌즈는 원시인으로 변신한 춘식이의 좌충우돌 생존기를 담은 '우가춘가 춘시인' 테마 상품을 선보이고 다양한 온·오프라인 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.신규 테마 '우가춘가 춘시인' 26종은 지난 8일 공개됐으며 상품 라인업은 베스트셀러인 랜덤 피규어, 키링을 비롯해 여름철 활용도가 높은 햇빛 가리개, 넥쿨러, 팔토시 등으로 채워졌다. 특히 레오파드 패턴의 패션 잡화까지 더해져 원시인 테마의 분위기를 한층 살렸다.이번 굿즈는 카카오프렌즈 온·오프라인 스토어와 카카오톡 선물하기, 무신사에서 출시됐다. 오는 18일부터는 29CM, W컨셉, 에이블리, 예스24, SSG 등 주요 온라인 구매처에서도 만나볼 수 있다.출시 기념으로 오프라인 이벤트도 펼쳐진다. 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어는 5월 한 달간 '선사박물관'으로 변신한다. 춘식이의 석기시대 생활상을 연출한 전시와 함께 공룡 죠르디 포토존과 돌탑 쌓기·통고기 돌리기·꼬치 굽기 등의 체험존을 운영할 예정이다.온라인 콘텐츠도 마련됐다. '2026 우가춘가능력시험'은 춘국사 시험 문제를 풀고 나의 우가춘가력을 확인해 보는 참여형 퀴즈 콘텐츠로, 카카오프렌즈샵 온라인 기획전 페이지에서 누구나 참여할 수 있다.또한 온라인 프렌즈샵 및 오프라인 직영 매장에서는 우가춘가 춘시인 상품을 포함해 5만 원 이상 구매 시 '뗀석기 괄사' 사은품을 선착순으로 증정한다.카카오 관계자는 "이번 우가춘가 춘시인 테마는 온·오프라인을 잇는 스토리텔링형 콘텐츠를 제공하는 데 집중했다"며 "다양한 체험존과 온라인 퀴즈를 통해 춘식이와 함께 석기시대로 여행을 떠나는 듯한 특별한 추억을 만드시길 기대한다"고 밝혔다.