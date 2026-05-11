롯데에너지머티리얼즈, 1분기 영업손실 축소… AI·ESS용 고부가 소재 확대

1분기 매출 1598억원, 영업손실 50억원 기록

AI 데이터센터용 HVLP 회로박 생산 확대 추진

"차세대 전고체 배터리 소재까지 고부가 제품 중심 성장"

롯데머티리얼즈 동박 0 롯데머티리얼즈 동박 제품./롯데머티리얼즈

롯데에너지머티리얼즈가 올해 1분기 적자를 이어갔지만 원가 구조 개선과 생산성 향상에 힘입어 영업손실 폭을 크게 줄였다. AI 데이터센터와 북미 에너지저장장치(ESS) 시장을 겨냥한 고부가 소재 사업 확대에 속도를 낸다는 방침이다.11일 롯데에너지머티리얼즈는 2026년 1분기 연결 기준 매출 1598억원, 영업손실 50억원을 기록했다고 밝혔다.ESS용 전지박과 회로박 판매는 견조했지만 유럽 물류 지연 영향으로 전기차(EV)용 전지박 매출이 감소하면서 전체 매출은 전분기 대비 소폭 줄었다. 다만 말레이시아 공장 생산성 향상과 구리가격 상승에 따른 원재료 레깅 효과, 재고평가 손익 개선 등이 반영되며 수익성은 개선됐다.재무구조도 안정적으로 유지됐다. 올해 1분기 말 기준 부채비율은 22.2%, 차입금비율은 10.6%를 기록했다.롯데머티리얼즈는 AI 산업 성장에 따른 회로박 수요 확대에 주목하고 있다. 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 및 차세대 반도체 투자 확대에 따라 고속·대용량 데이터 전송용 HVLP 회로박 공급 부족 현상이 심화될 것으로 전망했다.이에 따라 회로박 생산 확대 로드맵도 앞당긴다. 현재 연간 3700톤 수준인 회로박 생산량을 2027년까지 1만6000톤으로 확대하고 2028년 이후 추가 증설도 검토하고 있다.ESS 사업도 북미 시장 중심으로 확대한다. 롯데머티리얼즈는 핵심 고객사의 북미 공장 LFP(리튬인산철) 라인 전환에 맞춰 LFP ESS용 초극박 전지박 공급을 준비 중이라고 밝혔다.이와 함께 제품 포트폴리오도 EV 중심에서 ESS, AI용 고부가 회로박, 모바일·전동공구 소재 등으로 다변화하고 있다. 차세대 전고체 배터리용 니켈도금동박과 황화물계 고체전해질 사업도 본격화할 계획이다.김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표는 "올해는 AI용 고부가 회로박부터 차세대 전고체 배터리 소재까지 차별화된 하이엔드 제품과 생산 역량을 기반으로 글로벌 리딩 소재기업으로 도약하는 한 해가 될 것"이라고 말했다.