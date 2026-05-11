LH, 서울 관악구 고시원 거주자 주거상향 지원…“공공임대 이주까지 연계”

이미지 0 주거급여 주택조사 주거상향 연계지원 인포그래픽./LH

한국토지주택공사(LH)가 서울 관악구와 손잡고 고시원에 거주하는 주거급여 수급자를 대상으로 주거상향 통합 지원에 나섰다. 단순 실태조사에 그치지 않고 공공임대주택 이주와 정착 지원까지 연계하는 방식이다.LH는 관악구와 협력해 '주거급여 주택조사'와 '주거상향 지원'을 결합한 통합 주거복지 연계사업을 시행했다고 11일 밝혔다.이번 사업은 주거급여 수급 가구의 실제 거주 여부와 임대료 변동 등을 확인하는 기존 주택조사 절차에 주거취약계층 발굴 및 이주 지원 기능을 추가한 것이 특징이다. 열악한 주거환경에 놓인 취약계층을 찾아 공공임대주택 이주까지 연계 지원하겠다는 취지다.LH와 관악구는 지난 4월 8일부터 30일까지 관악구 소재 고시원에 거주 중인 주거급여 수급자 약 1400명을 대상으로 현장 확인조사를 진행했다.조사는 주거복지 전문가 등 외부 전문 인력을 활용한 단기 집중 점검 방식으로 이뤄졌다. 조사원들은 수급 가구를 직접 방문해 실거주 여부와 임대료 변동 상황 등을 확인하는 동시에 주거환경이 열악하거나 주거상향 의사가 있는 가구를 발굴했다.LH는 이번 조사에서 발굴된 주거상향 희망 가구를 대상으로 이달부터 '이주지원119센터'를 통한 후속 지원에 나설 계획이다. 희망 주택 물색부터 서류 작성, 계약 신청, 행정 절차 지원까지 밀착 지원해 공공임대주택 이주와 정착을 돕는다는 방침이다.이주지원119센터는 주거취약계층 주거상향 지원 전담 조직으로 전국 55개소에서 운영 중이다.LH는 주거급여 주택조사 등을 통해 현재까지 총 6만5000명의 주거상향 대상자를 발굴해 공공임대주택 이주를 지원했다고 설명했다.LH 관계자는 "이번 사업은 단순 조사에 머무르지 않고 실제 주거환경 개선으로 이어지는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지방자치단체와 협력을 확대해 주거상향 지원을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.