주간으로 커진 ‘우주항공의 날’…나로우주센터 열린다

오는 27일 청사에서 기념식 개최

41곳 기관서 체험 프로그램 운영

지역 청소년 대상 과학교육 추진

2026020301000224600011651 0 우주항공청 사천 임시청사 전경./우주항공청

우주항공주간 연계프로그램 전국지도 0 우주항공주간 연계프로그램 전국지도./우주항공청

올해 2년차를 맞이하는 '우주항공의 날'이 다가오는 가운데, 우주항공청이 미래 인재 육성을 위한 다양한 프로그램을 선보인다.우주청은 오는 27일 '제2회 우주항공의 날'을 맞아 경남 사천시 우주청사에서 기념식을 개최한다고 11일 밝혔다.우주항공의 날은 2024년 5월 27일 우주청 개청에 따라 우주항공 5대 강국 실현 및 우주항공 경제 시대 선도를 목적으로 지정된 날이다. 2회째를 맞이하는 올해에는 오는 23~29일 우주항공주간으로 확대, 관련 프로그램을 다양하게 운영한다는 계획이다.첫날인 23일에는 대전 국립중앙과학관 사이언스홀에서 '우주항공주간 선포식'을 개최한다. '우리 기술, 우리의 우주, K-스페이스의 새로운 시대'라는 슬로건으로 우주항공주간 동안 우주청과 한국천문연구원, 한국항공우주연구원, 국립중앙과학관, 대전시민천문대 등 전국 41곳 유관기관에서 과학문화 체험 프로그램이 운영된다. 특히 주간을 맞이해 항우연 나로우주센터와 천문연 산하 소백산천문대, 보현산천문대 등 연구시설을 시범 개방할 예정이다.같은 날 대전컨벤션센터에서는 '우주항공 글로벌 인재양성 컨퍼런스'가 개최, 미국 우주항공청(NASA)의 홀리 밀러 박사 등 국내외 전문가들이 참석해 미래 인재 양성을 위한 정책 방향을 논의한다.우주항공의 날인 오는 27일에는 우주청사에서 '제2회 우주항공의 날 기념식'이 개최된다. 기념식에는 정부·국회·산·학·연·유관 기관 주요 인사 및 관계자 100여 명이 참석하며, 우주항공 발전 유공자를 대상으로 포상을 수여한다.또 우주청 일원에서는 과학문화를 체험할 수 있도록 한국과학우주청소년단의 로켓 제작·체험을 비롯한 우주 드론 체험, 재활용품을 이용한 망원경 만들기, 달 탐사 로버 체험 등 15여 개의 체험 부스가 운영될 예정이다.우주청은 지역 청소년에게 우주항공 체험 기회를 제공하기 위해서 사천시·경상남도 사천교육지원청·사천시립도서관·한국항공우주산업(KAI) 등 지역사회 인프라를 활용한다는 계획이다. 이를 통해 견학, 우주항공 도서 전시, 우주항공 토크콘서트 등 다양한 과학교육 프로그램을 추진 중에 있다.오태석 우주청장은 "제2회 우주항공의 날을 기념해 국민들이 우주항공 문화프로그램을 체험하며 우주항공에 대한 흥미와 중요성을 직접 체감하는 계기가 되길 바란다"며 "우주항공에 대한 관심과 참여가 높아지는 만큼 우주를 꿈꾸는 잠재 인력이 미래 인재로 육성될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.