[컨콜] 에쓰오일 “중동 전쟁에도 원유 수급 문제없다…아람코와 장기 계약 위력”

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에쓰오일이 중동 전쟁 장기화에 따른 원유 공급 차질 우려에 대해 "모회사와의 장기 계약을 통해 안정적인 물량을 확보하고 있다"며 시장의 불안감을 일축했다.11일 장경돈 에쓰오일 자동부문장(전무)은 1분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "3, 4월 정기보수 기간에는 월평균 7.5개의 카고를 도입했으나 설비가 완전히 정상화되는 6월에는 월평균 10개의 원유 카고를 이미 확보해 놓은 상태"라고 설명하며 공급망 안정성을 자신했다.에쓰오일은 사우디 아람코와의 20년 원유 공급 계약과 아람코 관계사인 바흐리와의 10년 운송 계약을 바탕으로 설비를 정상 가동 중이다.