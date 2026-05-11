아우디, 백상예술대상 공식 의전 차량 A6 지원

사진 3_아우디 코리아, 백상예술대상에 공식 의전 차량으로 ‘더 뉴 아우디 A6’ 지원 0 백상예술대상 공식 의전 차량 '더 뉴 아우디 A6' / 제공=아우디코리아

아우디코리아는 지난 8일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제62회 백상예술대상에 프리미엄 비즈니스 세단 '더 뉴 아우디 A6'를 공식 의전 차량으로 지원했다고 11일 밝혔다. 백상예술대상은 지난 1년간 방송·영화·연극 부문에서 활약한 제작진·출연자를 대상으로 하는 국내 대표 종합예술 시상식이다.아우디 A6는 세련된 디자인, 우수한 공기역학 성능, 직관적인 디지털 경험을 바탕으로 높은 완성도를 구현했다. 정숙한 주행 성능과 고급스러운 실내 공간, 사용자 중심의 디지털 인터페이스는 의전 차량으로서의 품격을 한층 높이며 행사에 참여한 아티스트와 관계자들에게 아우디만의 프리미엄 브랜드 경험을 전달했다.스티브 클로티 아우디코리아 사장은 "백상예술대상과 아우디 A6는 최고의 완성도를 향한 디테일의 가치라는 공통점을 지니고 있다"며 "이번 협업을 통해 진보적인 디자인과 시대를 초월한 품격으로 아티스트들의 빛나는 순간을 더욱 특별하게 완성하고자 한다"고 말했다.