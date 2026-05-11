경찰, 중동전쟁 가짜뉴스 10명 검거…“악의적 허위정보 적극 대응”

원유 북한 유입·긴급재정명령 등 허위정보 유포 혐의

38개 계정 수사·삭제 요청…21개 계정 게시물 삭제 확인

2026050701000267700015041 0 경찰 마크. /게티이미지뱅크

경찰이 중동전쟁 관련 허위정보 유포 의혹을 받는 계정 38개를 수사해 현재까지 10명을 검거했다.경찰청은 11일 "시도청 사이버수사대를 중심으로 중동전쟁 관련 가짜뉴스를 게시한 38개 계정에 대해 수사 중이며, 현재까지 10명을 검거했다"고 밝혔다.유형별로는 '원유 90만 배럴 북한 유입' 등 원유 관련 허위정보 유포 혐의로 5명이 검거됐다. 또 '긴급재정명령', '달러 강제 매각', '환전 규제' 등 금융시장 불안을 자극할 수 있는 허위정보를 퍼뜨린 혐의로 5명이 검거됐다.경찰은 현재 수사 중인 38개 계정에 대해 게시물 삭제를 요청했다. 이 가운데 21개 계정의 게시물은 삭제된 것으로 확인됐다.경찰 수사가 본격화되자 일부 피의자들은 경찰 출석을 전후해 기존 게시물을 정정하거나 사과글을 올린 것으로 파악됐다. 일부는 관련 게시물을 자진 삭제하기도 했다.경찰은 중동전쟁 상황과 관련한 허위정보가 사회 혼란과 불안을 키울 수 있다고 보고 수사를 확대할 방침이다. 특히 전쟁 상황을 악용해 원유 수급, 외환 규제, 금융시장 조치 등과 관련한 거짓 정보를 조직적으로 퍼뜨리는 행위에 대해 엄정 대응하겠다는 입장이다.경찰청 관계자는 "현재 진행 중인 다른 계정들에 대한 수사를 신속히 진행하겠다"며 "사회 혼란을 야기하는 악의적이고 조직적인 중동전쟁 관련 허위정보에 대해 적극적으로 대응할 예정"이라고 말했다.