EY한영, 메가존클라우드와 금융권 AI 전환 협력 ‘맞손’

여신·투자·내부통제 등 핵심 업무 AI 자동화 추진

사진. 임동훈 EY한영 금융사업부문대표(오른쪽)와 염동훈 메가존클라우드 대표(왼쪽)가 ‘금융산업 AI 사업 확대를 위한 업무협약’ 체결 이후 기념 촬영을 하고 있다. 0 임동훈 EY한영 금융사업부문대표(오른쪽)가 8일 서울 강남구 메가존클라우드 역삼오피스에서 열린 업무협약식에 참석해 염동훈 메가존클라우드 대표와 함께 기념촬영을 하고 있다./EY한영

EY한영과 메가존클라우드가 금융권의 AI(인공지능) 전환 사업 확대를 위해 협력한다. 금융사들이 생성형 AI와 AI 에이전트 도입에 속도를 내고 있는 가운데, 단순 기술 구축을 넘어 내부통제와 규제 대응까지 포함한 실행 모델을 마련하겠다는 취지에서다.EY한영은 지난 8일 서울 강남구 메가존클라우드 역삼오피스에서 메가존클라우드와 '금융산업 AI 사업 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다. 양사는 금융산업의 특수한 규제 호나경과 운영 특성을 반영한 AI 전환 방향성 및 실행 기준을 제시하기 위해 이번 협약을 추진했다.협약 내용에 따라 EY한영은 금융산업에 특화된 경영전략과 리스크 관리, 내부통제, IT·데이터·AI 전환 컨설팅 역량을 바탕으로 AI 적용 전략과 업무 혁신 방안을 설계한다. 메가존클라우드는 엔터프라이즈 AI 운영체계인 '에어 스튜디오'를 비롯한 AI 오퍼링을 활용해 금융사 업무 환경에 맞는 AI 서비스 구축과 운영을 맡는다.양사는 우선 여신심사와 투자 검토, 내부통제, 영업 경쟁력 강화 등 금융사의 핵심 업무 영역에서 AI 에이전트를 활용한 자동화·지능화 모델을 공동으로 발굴할 예정이다. 또 AI 활용의 기반이 되는 데이터 정비와 표준화, 운영 체계 구축 등 데이터 전략도 함께 수립하기로 했다.고객상담 분야에서는 고객민원 분석과 프로세스 품질 관리, KPI(핵심성과지표) 연계 운영 등을 통해 AI 도입이 실제 업무 성과로 이어질 수 있도록 지원할 방침이다.또 양사는 공동 사업 기회 발굴과 고객 제안에도 나선다. 세미나 개최와 백서 발간, 레퍼런스 확보 등 시장 확대를 위한 마케팅 협력도 병행한다. 금융산업에서 축적한 AI 전환 모델과 성공 사례를 바탕으로 향후 다른 산업군으로 협력 범위를 넓히는 방안 역시 검토할 계획이다.임동훈 EY한영 금융사업부문대표는 "금융권의 AI 전환은 단순 기술 도입을 넘어 데이터 품질, 내부통제, 규제 대응까지 포함한 운영 가능한 AI 체계를 구축하는 단계로 전환되고 있다"며 "양사의 전문성을 바탕으로 금융산업 특성에 맞는 현실적인 AI운영 기준과 실행 방향을 시장에 제시함으로써 AI를 보다 현실적으로 접근할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.