[포토] 민주당 외통위원들 ‘나무호 피격 사건 관련 기자회견’

김영배 국회 외교통일위원회 더불어민주당 간사와 이용선·이재강 의원이 11일 국회 소통관에서 호르무즈 해협 한국 선박 피격 사건과 관련한 국민의힘의 비판이 정치 공세라며 규탄하는 기자회견을 하기에 앞서 자료를 살펴보고 있다.