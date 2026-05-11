靑, 나무호 피격 확인에 고심…美‘항행자유구상’ 참여하나

HMM 나무호 화재 현장 0 지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔다. 외교부는 지난 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 사진은 나무호 화재 현장의 모습. /제공=외교부

'HMM 나무호' 폭발 사고 원인이 외부 공격으로 확인되면서 청와대가 후속 대응에 고심하고 있다.청와대는 나무호 공격 주체가 아직 확실하게 규명되지 않은 만큼 정확한 결과가 나올 때까지 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척과 선원들의 안전을 최우선으로 관리하는 것에 중점을 두고 대응책 마련에 나설 것으로 보인다.11일 청와대에 따르면 국가안보실은 전날인 10일 오후 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 열고 나무호 피해 사건과 관련해 논의했다.다만 청와대는 "구체적 논의 내용은 확인이 어려움을 양해해 달라"고 하며 조심스러운 태도를 취했다.청와대의 신중한 태도는 외교적, 군사적 파장 등을 고려한 것으로 풀이된다.아직 공격 주체를 특정할 수 없는 상황에서 나무호 피격 관련 논의 내용을 구체적으로 공개할 경우 중동전쟁 상황에서도 원만하게 이어가던 이란과의 관계에 균열이 생길 수 있다는 우려다.앞서 주한 이란 대사관은 "우리가 나무호를 공격했다"는 취지의 이란 국영TV 보도 내용을 부인한 바 있다.이란 정부가 공식적으로 나무호 피격을 부인했기 때문에 최종 조사 결과가 확정되기 전 피격 관련 여러 정보를 공개하는 것은 자칫 이란으로부터 오해를 살 수 있다.양국 관계가 호르무즈 해협에 아직 갇혀 있는 우리 선박의 안전에도 영향을 미칠 수 있다는 우려도 중요한 고려 사항인 것으로 풀이된다.호르무즈 해협에는 현재 나무호를 포함해 총 26척이 갇혀있다. 외국 선박에 승선 중인 인원을 포함하면 한국인 선원은 160명인것으로 전해진다.미국이 호르무즈 해협 파병을 압박하고 있는 상황에서, 피격 관련 최종 결론이 나기 전 우리 정부가 이란과 각을 세우는 상황이 생긴다면 운신의 폭이 좁아질 수 있다는 판단도 깔린 것으로 보인다.특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 이란의 종전 협상 답변과 관련해 "완전히 용납할 수 없다(TOTALLY UNACCEPTABLE)"고 일축하며, 미국이 다시 파병을 강하게 압박할 가능성도 배제할 수 없다.다만 나무호의 폭발이 외부 공격때문이라고 밝혀짐에 따라 미국이 주도하는 다국적 연합체 '해양자유연합'(Maritime Freedom Construct·MFC)이나 영국·프랑스가 주도하는 다국적군 구상 참여 여부 결정은 속도를 낼 것으로 보인다.외교부는 전날인 10일 브리핑에서 "MFC를 비롯한 미국 측 구상 참여 문제에 대해 면밀하게 검토 중에 있다"고 밝혔다.